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Bornova'da pis koku yayılıyor! Vatandaşlar kokuya karşı mazgalları kilimle kapattı

'in ilçesinde kanalizasyondan gelen kokudan rahatsız olan çevredekiler, kokuyu gidermek için mazgalların üzerini halı ve kilim gibi örtülerle kapattı. Peki, bölgedeki sorun ne? Tam kapanmada vatandaşların yaşadığı çile halen devam ediyor mu? muhabiri gelişmeleri aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Bornova'da pis koku yayılıyor! Vatandaşlar kokuya karşı mazgalları kilimle kapattı

2021 yılında 'e yakışmayacak çok ilkel görüntüler ekrana yansıyor. 'da tam kapanma döneminde evlerinde kalan vatandaşlar büyük bir çile çekiyor.

Mazgallardan yayılan kötü koku hayatı çekilmez hale getirdi. Vatandaşlar bunun önüne geçmek için mazgallara kilim örtüyor.

A Haber yayınına konuk olan Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Taktak şunları söyledi:

"Kanallardaki pis koku 2010 senesinden beri devam ediyor. Pis koku cuma ve cumartesi günleri gece saatlerinde dökülen kimyasal bir madde yüzünden meydana geliyor.

Mahalleye gaz kokusu yayılıyor. Vatandaş evinde lavaboları ıslak bezle tıkayıp kendini dışarı atıyor.

Koah hastaları bundan çok etkileniyor. Vatandaş nefes alamaz hale geliyor.

Belediye yetkilileri 10 yıldır bu işi araştırıyor. Biz de bunları bekliyoruz bir an önce bir çare bulunmasını bekliyoruz.

Yetkililerden bize çözüm olacağına dair de bir cevap gelmedi.

Dün mesela geldiler buraya filtre taktılar ama bu bir çözüm değil ve olmuyor da zaten.

Dökülen kimyasal madde neyse bunu bulmaları lazım filtre çözüm değil."

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