Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı

Karantina sürecini evde geçirenler dikkat!

Uzmanlar, virüsü bulaştırmamak için önlem alınması konusunda uyarıyor.

Kronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte evde karantinada bulunanların da sayısında artış yaşandı.

Virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor.