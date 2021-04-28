Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten flaş sözler! "Biden Türkiye'yi hedef alıyor" dedi ve harita üzerinde tek tek açıkladı
A Haber’e konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak ifade etmesinin perde arkasını anlattı. Perinçek, Başkan Erdoğan ve Türkiye üzerinden çarpıcı tespitlerde bulunarak Biden'ın soykırım kararına atıfta bulundu ve derin bir okuma yaptı. Doğu Perinçek "Biden Türkiye'yi hedef alıyor" dedi ve nedenini harita üzerinde tek tek açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle;
ABD BAŞKANLARI "SOYKIRIM" DEYİNCE "SOKIRIM" OLUR MU?
Soykırım olmuyor tabii ki. Yetkisizler. Yani diyelim Ahmet'in Mehmet'in Joe'nun ya da Ivan'ın söylemesi ne anlam taşıyorsa Biden'ın söylemeleri de o kadar değer taşıyor. Yani bunların değeri yok. Biz onların elinde sopa olduğunu görüyoruz ama o sopa değil, kağıt var yani. Ama siz sopa diye görürseniz o sopa etkisi yapar.
TÜRKİYE AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALMALI MI?
Şöyle ciddiye almalı… Burada Biden hukuki bir değeri olmayan bir açıklama yapıyor ama Türkiye'yi hedef alan bir hücum borusu öttürdü. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıkma hedefini bu sefer bir eylem çağrısı haline dönüştürdü. Zaten 1 sene evvel Biden açıkça New York Times'a "Tayyip Erdoğan'ı biz yıkacağız" dedi. Hatta kimlerle yıkacağını da adlarını vererek; CHP, İYİ Parti, muhafazakârlar diye ifade etti. ABD derin devletinin RAND Corporation raporu da "Tayyip Erdoğan'ı biz yıkacağız" diye 2020 başında ilan etmişti. Aradan 3-4 ay geçti ve şimdi biz Türkiye'ye operasyon mu diyeceğiz, tertip mi harekât mı çok cepheli bir olayın başladığını görüyoruz. Zaten bunun işaretleri daha önce geldi.
"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKÇA TEHDİT..."
Erken seçim çağrıları ve birden bire Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in son derece sertin ötesinde siyasi terbiyenin ötesine geçen bir söylem tutturmaları. Bir takım emekli amiraller denen başı bozukların bildirisi bunları topladığınız zaman Türkiye'ye yönelik bir harekatın başladığını görüyoruz. Hem iç cepheden elindeki kuvvetleri Biden harekete geçirdi. Ve şimdi de 24 Nisan'ı kullanarak Türkiye'ye yönelik açıkça tehditlerini koydu.
DOĞU AKDENİZ VE ABD'NİN TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ VARLIĞI
Zaten Doğu Akdeniz'de ısınan ortam var. Ticaret gemilerimize 2 defa çıktılar ve kaptanlarımıza "eller yukarı" dediler, silah kullandılar. Bütün bunları toplayarak bakmak lazım. Ama en önemlisi şudur; Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı (soykırım) açıklamayı bu haritada değindirmemiz lazım. Bakın Ukrayna'dan başlıyor. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ı ABD neredeyse işgal etmiş. Kıbrıs'ın güneyine yığdığı askeri kuvvetler, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi… Baktığımız zaman Türkiye ABD tarafından çevrelenmiş ve ABD namluları, helikopterleri, denizaltıları, uçak gemileri vs. Türkiye'yi hedef alıyor bunun bir anlamı var. Biden'ın bu soykırımı tanıma açıklaması da bu haritada, bu tehditlerin ortamında bir mana kazanıyor. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı yıkmaya yönelik açıklamaları da bir senden beri geliyor.
"SAVUNMAMIZI DÜZENLEMEMİZ LAZIM"
Zaten Biden, ABD'nin dişini tırnağını dünyaya gösteren bir strateji ve siyasetle seçildi. Bunları da görmemiz lazım. Onun için bu "soykırım"ı tanımasını bir basit tarih tartışması ya da insan hakları konusunda bir deklarasyon falan gibi değerlenememek çok yanlış olur. Türkiye'ye tehdit var bunu görüp ona göre güvenlik ve savunmamızı düzenlememiz lazım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Liselerde sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Liselerde sınavlar nasıl olacak?
- Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL kredi imkanı! Her bir çalışan için...
- Bankalardan kritik hamle! Ve sonunda belli oldu! 3 ay ödeme yok! Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB...
- FED ne zaman açıklama yapacak? FED 28 Nisan kararı saat kaçta belli olacak? FED toplantısı...
- Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...
- ÖSYM son dakika: YKS, LGS, ALES iptal mi, ertelendi mi? ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak?
- Tam kapanmada berberler kapandı mı? Berber ve kuaförler 3 hafta sokağa çıkma yasağında açık mı, kapalı mı?
- A101 Aldın Aldın kampanyası! 29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
- Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...
- Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 3 hafta sokağa çıkma yasağında camilerde vakit namazları kılınacak mı?
- AÖL 3. dönem kayıt yenilemede flaş değişiklik! 2021 AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? 3. dönem sınavları...
- Çalışmayanlar dikkat! Emekli olabilirsiniz! İş bulamayan ve emekli olmak isteyenler için şartlar açıklandı