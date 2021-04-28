Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten flaş sözler! "Biden Türkiye'yi hedef alıyor" dedi ve harita üzerinde tek tek açıkladı

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKÇA TEHDİT..."

Erken seçim çağrıları ve birden bire Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in son derece sertin ötesinde siyasi terbiyenin ötesine geçen bir söylem tutturmaları. Bir takım emekli amiraller denen başı bozukların bildirisi bunları topladığınız zaman Türkiye'ye yönelik bir harekatın başladığını görüyoruz. Hem iç cepheden elindeki kuvvetleri Biden harekete geçirdi. Ve şimdi de 24 Nisan'ı kullanarak Türkiye'ye yönelik açıkça tehditlerini koydu.

DOĞU AKDENİZ VE ABD'NİN TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ VARLIĞI

Zaten Doğu Akdeniz'de ısınan ortam var. Ticaret gemilerimize 2 defa çıktılar ve kaptanlarımıza "eller yukarı" dediler, silah kullandılar. Bütün bunları toplayarak bakmak lazım. Ama en önemlisi şudur; Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı (soykırım) açıklamayı bu haritada değindirmemiz lazım. Bakın Ukrayna'dan başlıyor. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ı ABD neredeyse işgal etmiş. Kıbrıs'ın güneyine yığdığı askeri kuvvetler, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi… Baktığımız zaman Türkiye ABD tarafından çevrelenmiş ve ABD namluları, helikopterleri, denizaltıları, uçak gemileri vs. Türkiye'yi hedef alıyor bunun bir anlamı var. Biden'ın bu soykırımı tanıma açıklaması da bu haritada, bu tehditlerin ortamında bir mana kazanıyor. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı yıkmaya yönelik açıklamaları da bir senden beri geliyor.

"SAVUNMAMIZI DÜZENLEMEMİZ LAZIM"

Zaten Biden, ABD'nin dişini tırnağını dünyaya gösteren bir strateji ve siyasetle seçildi. Bunları da görmemiz lazım. Onun için bu "soykırım"ı tanımasını bir basit tarih tartışması ya da insan hakları konusunda bir deklarasyon falan gibi değerlenememek çok yanlış olur. Türkiye'ye tehdit var bunu görüp ona göre güvenlik ve savunmamızı düzenlememiz lazım.