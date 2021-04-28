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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten flaş sözler! "Biden Türkiye'yi hedef alıyor" dedi ve harita üzerinde tek tek açıkladı

A Haber’e konuk olan Genel Başkanı Dr. , ABD Başkanı ’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak ifade etmesinin perde arkasını anlattı. Perinçek, Başkan Erdoğan ve üzerinden çarpıcı tespitlerde bulunarak Biden'ın soykırım kararına atıfta bulundu ve derin bir okuma yaptı. Doğu Perinçek "Biden Türkiye'yi hedef alıyor" dedi ve nedenini harita üzerinde tek tek açıkladı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten flaş sözler! Biden Türkiye'yi hedef alıyor dedi ve harita üzerinde tek tek açıkladı

Genel Başkanı Dr. 'in açıklamaları şöyle;

ABD BAŞKANLARI "SOYKIRIM" DEYİNCE "SOKIRIM" OLUR MU?

Soykırım olmuyor tabii ki. Yetkisizler. Yani diyelim 'in Mehmet'in Joe'nun ya da 'ın söylemesi ne anlam taşıyorsa Biden'ın söylemeleri de o kadar değer taşıyor. Yani bunların değeri yok. Biz onların elinde sopa olduğunu görüyoruz ama o sopa değil, kağıt var yani. Ama siz sopa diye görürseniz o sopa etkisi yapar.

TÜRKİYE AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALMALI MI?

Şöyle ciddiye almalı… Burada Biden hukuki bir değeri olmayan bir açıklama yapıyor ama 'yi hedef alan bir hücum borusu öttürdü. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız 'ı yıkma hedefini bu sefer bir eylem çağrısı haline dönüştürdü. Zaten 1 sene evvel Biden açıkça 'a "Tayyip Erdoğan'ı biz yıkacağız" dedi. Hatta kimlerle yıkacağını da adlarını vererek; CHP, , muhafazakârlar diye ifade etti. ABD derin devletinin da "Tayyip Erdoğan'ı biz yıkacağız" diye 2020 başında ilan etmişti. Aradan 3-4 ay geçti ve şimdi biz Türkiye'ye operasyon mu diyeceğiz, tertip mi harekât mı çok cepheli bir olayın başladığını görüyoruz. Zaten bunun işaretleri daha önce geldi.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK AÇIKÇA TEHDİT..."

Erken seçim çağrıları ve birden bire 'nun ve 'in son derece sertin ötesinde siyasi terbiyenin ötesine geçen bir söylem tutturmaları. Bir takım emekli amiraller denen başı bozukların bildirisi bunları topladığınız zaman Türkiye'ye yönelik bir harekatın başladığını görüyoruz. Hem iç cepheden elindeki kuvvetleri Biden harekete geçirdi. Ve şimdi de 24 Nisan'ı kullanarak Türkiye'ye yönelik açıkça tehditlerini koydu.

DOĞU AKDENİZ VE ABD'NİN TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ VARLIĞI

Zaten 'de ısınan ortam var. Ticaret gemilerimize 2 defa çıktılar ve kaptanlarımıza "eller yukarı" dediler, silah kullandılar. Bütün bunları toplayarak bakmak lazım. Ama en önemlisi şudur; Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı (soykırım) açıklamayı bu haritada değindirmemiz lazım. Bakın Ukrayna'dan başlıyor. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ı ABD neredeyse işgal etmiş. Kıbrıs'ın güneyine yığdığı askeri kuvvetler, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyi… Baktığımız zaman Türkiye ABD tarafından çevrelenmiş ve ABD namluları, helikopterleri, denizaltıları, uçak gemileri vs. Türkiye'yi hedef alıyor bunun bir anlamı var. Biden'ın bu soykırımı tanıma açıklaması da bu haritada, bu tehditlerin ortamında bir mana kazanıyor. Ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı yıkmaya yönelik açıklamaları da bir senden beri geliyor.

"SAVUNMAMIZI DÜZENLEMEMİZ LAZIM"

Zaten Biden, ABD'nin dişini tırnağını dünyaya gösteren bir strateji ve siyasetle seçildi. Bunları da görmemiz lazım. Onun için bu "soykırım"ı tanımasını bir basit tarih tartışması ya da insan hakları konusunda bir deklarasyon falan gibi değerlenememek çok yanlış olur. Türkiye'ye tehdit var bunu görüp ona göre güvenlik ve savunmamızı düzenlememiz lazım.

Biden'ın planını haritada açıkladı BİDEN'IN PLANINI HARİTADA AÇIKLADI

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