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Türkiye’de tam kapanma dönemi! Esnafa yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler yapılacak mı?

Kabine toplantısı sonrası Başkan , 29 Nisan Perşembe günü ’de tam kapanma dönemine geçileceği ifade etti. Esnafın merak ettiği birçok konu var. Yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler olacak mı? Tüm gelişmeleri Ekonomi Müdürü canlı yayınında değerlendirdi. Faruk Erdem kripto para gelişmeleri konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Türkiye’de tam kapanma dönemi! Esnafa yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler yapılacak mı?

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar:

"Biz kendi kişisel tedbirlerimizi almazsak bu maliyeti hep beraber ödemek zorunda kalıyoruz.

Şimdi bu maliyeti tüm çekmek zorunda kalacak. İnşallah bu kapanma son olur.

Destekler noktasına geldiği zaman yeme-içme sektöründe büyük bir değişiklik olmayacak. Onlar kısmi kapanma döneminde paket servis yaptıkları için işlerine devam edecekler.

Öteki işleri yapan AVM'ler, berberler, kuaförler ve diğerleri kapanacak. Bunların tamamı tam kapanmaya girecek. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı var. Ciro yapmıyor, iş yapmıyor ama kira aynı şekilde devam ediyor.

Ciroya göre kira alınması yönünde bir talep var. Bir kira desteği orada bekleniyor. Hem cari ödemeler var hem de yapılandırma ile vergi, borçlarının taksitleri geldi. Onlarla ilgili bir erteleme talebi var.

Bunun yanında borçlarının 6 ay daha ertelemesi talebi var. Bu hükümetçe değerlendirilebilir. Burada devletin alacakları ile ilgili bunlarla ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Diğer hususlar ise karşılıklı konuşularak halledilecek diye düşünüyorum.

Turizm sektörü ve ulaşım meselesi konusunda da olumsuz etkiler olacak. Ama bayramdan sonra güzel günler bizi bekliyor. Ben öyle ümit ediyorum. Türkiye'de hem tedarik hem de üretim noktasında bir kısıt olmuyor."

KRİPTO MU? DİJİTAL Mİ?

DİJİTAL PARA KRİPTO PARA

*'nın çıkardığı itibari paraların dijitali *Yasal zemini olmayan borsalardaki yazılımlar

*Merkezi yapıdadır *Merkezi bir yapısı ve arkasında otorite bulunmaz

*İşlemlerde gerçek kullanıcı şarttır *İşlemler kişisel bilgi olmadan da yapılır

*Bir muhatap yasa vardır *Muhatap ve yasal zemin yoktur

*Bütün kripto paraları kapsar *Dijital paraları kapsamaz

*Dalgalanma azdır kontrol edilir *Dalgalanma çoktur ani iniş çıkış olur

*Güvenliği otorite sağlıyor *Soğuk cüzdan yoksa paranız güvensiz

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