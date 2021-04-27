Türkiye’de tam kapanma dönemi! Esnafa yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler yapılacak mı?
Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü Türkiye’de tam kapanma dönemine geçileceği ifade etti. Esnafın merak ettiği birçok konu var. Yeni destekler gelecek mi? Yeni düzenlemeler olacak mı? Tüm gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Faruk Erdem kripto para gelişmeleri konusunda da önemli açıklamalar yaptı.
Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkan açıklamalar:
"Biz kendi kişisel tedbirlerimizi almazsak bu maliyeti hep beraber ödemek zorunda kalıyoruz.
Şimdi bu maliyeti tüm Türkiye çekmek zorunda kalacak. İnşallah bu kapanma son olur.
Destekler noktasına geldiği zaman yeme-içme sektöründe büyük bir değişiklik olmayacak. Onlar kısmi kapanma döneminde paket servis yaptıkları için işlerine devam edecekler.
Öteki işleri yapan AVM'ler, berberler, kuaförler ve diğerleri kapanacak. Bunların tamamı tam kapanmaya girecek. AVM'ler ile ilgili kira sıkıntısı var. Ciro yapmıyor, iş yapmıyor ama kira aynı şekilde devam ediyor.
Ciroya göre kira alınması yönünde bir talep var. Bir kira desteği orada bekleniyor. Hem cari ödemeler var hem de yapılandırma ile vergi, SGK borçlarının taksitleri geldi. Onlarla ilgili bir erteleme talebi var.
Bunun yanında banka borçlarının 6 ay daha ertelemesi talebi var. Bu hükümetçe değerlendirilebilir. Burada devletin alacakları ile ilgili bunlarla ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Diğer hususlar ise karşılıklı konuşularak halledilecek diye düşünüyorum.
Turizm sektörü ve ulaşım meselesi konusunda da olumsuz etkiler olacak. Ama bayramdan sonra güzel günler bizi bekliyor. Ben öyle ümit ediyorum. Türkiye'de hem tedarik hem de üretim noktasında bir kısıt olmuyor."
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*MB'nın çıkardığı itibari paraların dijitali *Yasal zemini olmayan borsalardaki yazılımlar
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