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İşte Ramazanda tok tutan besinler! Oruç tutarken susamamak için sahurda ne yemeliyiz?

ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında sahurda tok tutan yiyecekler ve susatmayan besinler internet üzerinden araştırılıyor. Peki sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Ramazanda hangi yiyecekler susatmaz? Susamamak için ne yapmalıyız? İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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İşte Ramazanda tok tutan besinler! Oruç tutarken susamamak için sahurda ne yemeliyiz?

ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de en çok araştırılan konular "Oruç tutan kişiler hangi gıdaları tüketmeli? Hangi gıdalar tok tutar?" oldu. İşte o liste...

ZEYTİN

sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

ÇORBA

Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

YUMURTA

Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

ÇÖREKOTU

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan , salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.


ÇAVDAR EKMEĞİ

hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

SÜT

Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

YOĞURT

En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

MUZ

, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

PEYNİR

Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

SUSAMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

HEMEN ÇAY VE KAHVE TÜKETMEYİN

Ramazan'da orucunuzu açtıktan sonra hemen çay veya kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.

AŞIRI YEMEKTEN KAÇIN

İftarda veya sahurda çok fazla yemek yemek hem sindirim sisteminizi yorar hem de su ihtiyacınızı artırır.

SAHUR VE İFTARDA YETERLİ ORANDA SU TÜKETİN

Ramazan ayında yemek yeme düzeni değiştiği için ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri.

TUZLU GIDALARA DİKKAT

Fazla tuzlu gıdalar susama ihtiyacı doğurduğu için bu dönemde kaçınılması gereken besin gruplarının başında geliyor.

ASİTLİ İÇMEYİN

Su ihtiyacını asitli içecekler veya meyve suları ile gidermek daha fazla susuzluk çekmenize neden olabilir. Bunun yerine Ramazan ayı boyunca su ve maden suyuna yönelin.


YAĞLI VE SOSLU BESİNLER...

Sahurda kızartmış veya yağlı besin grupları yerine peynir, ekmek veya yulaf gibi daha rahat sindirilen tipte yiyecekler tüketmek susuzluğu engelliyor.

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