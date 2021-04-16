İşte Ramazanda tok tutan besinler! Oruç tutarken susamamak için sahurda ne yemeliyiz?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de en çok araştırılan konular "Oruç tutan kişiler hangi gıdaları tüketmeli? Hangi gıdalar tok tutar?" oldu. İşte o liste...

ZEYTİN



Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.