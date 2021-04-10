Twitter’den milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.