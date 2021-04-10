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Twitter’den milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

Sosyal medya platformu yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter Grubu markalarının hesaplarını kapattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Twitter’den milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu! Turkuvaz Medya markalarına ambargo

; düşmanı, terör örgütü yandaşı ve muhaliflerin yuvası olmayı sürdürüyor.

Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak ve Başkan Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.

Terör örgütlerini koruyan Twitter FETÖ ve PKK sempatizanı, muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamına gelen "Mavi Tik" verdi.

Yerli ve milli olan 'nın markalarından; , ve gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.

Yapılan bu ayrımcılık gözler önüne serilirken Twitter'ın bu ambargoyu daha ne kadar sürdüreceği merak konusu.

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