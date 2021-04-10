Twitter’den milli hesaplara “Mavi Tik” operasyonu! Turkuvaz Medya markalarına ambargo
Sosyal medya platformu Twitter yerli ve milli hesaplara ambargo uygulamaya devam ediyor. Terör yandaşlarına güvenilir hesap onayı anlamına gelen "Mavi Tik" veren Twitter Turkuvaz Medya Grubu markalarının hesaplarını kapattı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Söz konusu Türkiye olunca sahte hesaplara hiçbir şekilde müdahale etmeyen, ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle 7 bin 341 hesabı kapatan Twitter şimdi de yeni bir operasyona başladı.
Terör örgütlerini koruyan Twitter FETÖ ve PKK sempatizanı, muhalif hesaplara "güvenilir hesap" anlamına gelen "Mavi Tik" verdi.
Yerli ve milli olan Turkuvaz Medya'nın markalarından; Anews, Fikriyat ve Yeni Asır gazetesinin hesaplarını ise kapatarak açıkça operasyon yaptı.
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