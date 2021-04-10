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Afrin’deki saldırının perde arkası! Silah arkadaşlarını kurtarmak için şehit oldu

’ne 'tan yapılan ve iki askerin şehit olduğu saldırıdan bir kahramanlık hikayesi çıktı. İşte canı pahasına yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken şehit olan askerimizin hikayesi.  Yaralı arkadaşını kurtarmak isterken atılan ikinci füzeyle şehit oldu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Afrin’deki saldırının perde arkası! Silah arkadaşlarını kurtarmak için şehit oldu

'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen , yine örgüt kontrolündeki 'tan hedef alındı. Teröristler tarafından düzenlenen füzeli saldırıda 2 kahraman asker şehit oldu.

Bölgede hem hem 'na bağlı askerler ile 'ne bağlı özel hareket polisleri omuz omuza görev yapıyor.

Ama orada hepsi tek bir unvan taşıyor, silah arkadaşı. Canı pahasına silah arkadaşını korumanın ne kadar önemli olduğu, hainlerin o saldırısında yine ortaya çıktı. Piyade uzman onbaşı ve uzman çavuş 'ın şehit olduğu saldırıda bir kahramanlık örneği sergilendi. O saldırıda ve sonrasında yaşanan yürek yakan ayrıntılara ulaştı.

Tel Rıfat'tan zeytin dalı bölgesindeki unsurlarına kısa aralıklarla iki adet tek kullanımlık AT-4 füzesi ateşlendi. 2 buçuk kilometre menzilli anti tank füzesi olarak bilinen AT-4'lerden biri, askerlerimizin bulunduğu alana isabet etti.

Meydana gelen ilk patlamada piyade uzman onbaşı Ahmet Akdal ağır, silah arkadaşı uzman çavuş Gökhan Çakır ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralanan uzman çavuş Gökhan Çakır ise yarasını unutup arkadaşının yanına koştu.

Yaralı arkadaşına ilk müdahaleyi yapmaya ve kan kaybını durdurmaya çalıştı. İşte tam o sırada hain terör örgütü, ikinci füzeyi ateşledi. 2 kilometre mesafeden ateşlenen füze, iki yaralı askerimizin bulunduğu alana isabet etti.

Meydana gelen patlamada arkadaşı için canını ortaya koyan uzman çavuş Gökhan Çakır ve uzman onbaşı Ahmet Akdal şehit oldu. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları anında karşılık verdi. İki füzenin ateşlendiği noktalar, topçu atışıyla kısa sürede vurularak yok edildi.

Askerlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi öldürerek silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Ağır yaralı arkadaşını kurtarmak isterken şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, silah arkadaşı uzman onbaşı Ahmet Akdal ise memleketi Kahramanmaraş'ta ebediyete uğurlandı.

Şehitlerden Gökhan Çakır iki Ahmet Akdal ise henüz üç ay önce evlenerek dünya evine girmişti. Onlardan geriye ise, Dillerden düşmeyecek bir kahramanlık destanı ve fedakarlık örneği kaldı.

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