Afrin’deki saldırının perde arkası! Silah arkadaşlarını kurtarmak için şehit oldu
Zeytin Dalı Bölgesi’ne Tel Rıfat'tan yapılan ve iki askerin şehit olduğu saldırıdan bir kahramanlık hikayesi çıktı. İşte canı pahasına yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken şehit olan askerimizin hikayesi. Yaralı arkadaşını kurtarmak isterken atılan ikinci füzeyle şehit oldu.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Zeytin Dalı Bölgesi, yine örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan hedef alındı. Teröristler tarafından düzenlenen füzeli saldırıda 2 kahraman asker şehit oldu.
Bölgede hem Kara Kuvvetleri hem Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı askerler ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel hareket polisleri omuz omuza görev yapıyor.
Ama orada hepsi tek bir unvan taşıyor, silah arkadaşı. Canı pahasına silah arkadaşını korumanın ne kadar önemli olduğu, hainlerin o saldırısında yine ortaya çıktı. Piyade uzman onbaşı Ahmet Akdal ve uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehit olduğu saldırıda bir kahramanlık örneği sergilendi. O saldırıda ve sonrasında yaşanan yürek yakan ayrıntılara a haber ulaştı.
Tel Rıfat'tan zeytin dalı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına kısa aralıklarla iki adet tek kullanımlık AT-4 füzesi ateşlendi. 2 buçuk kilometre menzilli anti tank füzesi olarak bilinen AT-4'lerden biri, askerlerimizin bulunduğu alana isabet etti.
Meydana gelen ilk patlamada piyade uzman onbaşı Ahmet Akdal ağır, silah arkadaşı uzman çavuş Gökhan Çakır ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralanan uzman çavuş Gökhan Çakır ise yarasını unutup arkadaşının yanına koştu.
Yaralı arkadaşına ilk müdahaleyi yapmaya ve kan kaybını durdurmaya çalıştı. İşte tam o sırada hain terör örgütü, ikinci füzeyi ateşledi. 2 kilometre mesafeden ateşlenen füze, iki yaralı askerimizin bulunduğu alana isabet etti.
Meydana gelen patlamada arkadaşı için canını ortaya koyan uzman çavuş Gökhan Çakır ve uzman onbaşı Ahmet Akdal şehit oldu. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları anında karşılık verdi. İki füzenin ateşlendiği noktalar, topçu atışıyla kısa sürede vurularak yok edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...
- Kurtlar Vadisi için ardı ardına iddialar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Bu kez o isim...
- Deli Yürek dizisiyle damga vurmuştu! Yeni projesiyle geri dönüyor! Sosyal medyadan duyurdu...
- Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! İşte başvuru şartları...
- Çukur'da ayrılık bombardımanı! Sevdiklerini öldürdü, şimdi kendi gidiyor! Akıl fikir birbirine karışacak...
- 9 Nisan korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Bankalar kapakları açtı, faizler Everest oldu! 30.000 TL 32 Günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Bölgesel Amatör Lig ertelendi mi? BAL ligi ne zaman başlıyor? TFF son dakika duyurdu...
- Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...
- Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...