Afrin’deki saldırının perde arkası! Silah arkadaşlarını kurtarmak için şehit oldu

Ama orada hepsi tek bir unvan taşıyor, silah arkadaşı. Canı pahasına silah arkadaşını korumanın ne kadar önemli olduğu, hainlerin o saldırısında yine ortaya çıktı. Piyade uzman onbaşı Ahmet Akdal ve uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehit olduğu saldırıda bir kahramanlık örneği sergilendi. O saldırıda ve sonrasında yaşanan yürek yakan ayrıntılara a haber ulaştı.

Tel Rıfat'tan zeytin dalı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına kısa aralıklarla iki adet tek kullanımlık AT-4 füzesi ateşlendi. 2 buçuk kilometre menzilli anti tank füzesi olarak bilinen AT-4'lerden biri, askerlerimizin bulunduğu alana isabet etti.