07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları! TIR otomobili metrelerce sürükledi

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları! TIR otomobili metrelerce sürükledi

Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de bir TIR sürücüsü yanındaki aracı fark etmedi çarpıp önüne aldı. Sürüklenen otomobilde 3 kişi vardı biri çocuktu. İşte dehşet anları....

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları! TIR otomobili metrelerce sürükledi

Faciadan dönülen kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.

Bir TIR sürücüsü hızlıydı yanındaki otomobili fark etmedi.

Kör noktasına gelen aracı önüne katıp ilerledi.

Kadın sürücü ne yapacağının şaşırdı. Gaza yüklenip TIR'ın önünden kurtuldu ama bu kez de yol kenarındaki araçlara çarptı.

Otomobilin içinde biri çocuk 3 kişi vardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.

Feci olaydan geride ise bu görüntüler kaldı.

İstanbul'da dehşet anları! İSTANBUL'DA DEHŞET ANLARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA