Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de dehşet anları! TIR otomobili metrelerce sürükledi
Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy'de bir TIR sürücüsü yanındaki aracı fark etmedi çarpıp önüne aldı. Sürüklenen otomobilde 3 kişi vardı biri çocuktu. İşte dehşet anları....
ÖZEL HABER A Haber
Faciadan dönülen kaza İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.
Bir TIR sürücüsü hızlıydı yanındaki otomobili fark etmedi.
Kör noktasına gelen aracı önüne katıp ilerledi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadın sürücü ne yapacağının şaşırdı. Gaza yüklenip TIR'ın önünden kurtuldu ama bu kez de yol kenarındaki araçlara çarptı.
Otomobilin içinde biri çocuk 3 kişi vardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
Feci olaydan geride ise bu görüntüler kaldı.