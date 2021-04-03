Sürücü adayları dikkat! Geri parkın püf noktaları nelerdir? Sınavda hangi hata kalmaya sebep olur?
Sürücü adaylarının ehliyetlerini alabilmek için sınavlarında kusursuz bir sürüş yapması gerekiyor. Son dönemlerdeki sınavlarda adayların en çok zorlandığı hamle ise "geri park" olarak göze çarpıyor. Hatta bu hata yüzünden çok sayıda aday eleniyor. Peki geri park yaparken nelere dikkat edilmeli? Ehliyet sınavında hangi hata kalmaya sebep olur? Ehliyet sınavının aşamaları nelerdir? İşte detaylar...
İŞTE EHLİYET SINAVININ AŞAMALARI
İlk olarak rampa kalkışı. Rampa kalkışı yaptıktan sonra 20 metre kadar adayın düz bir şekilde geri gelmesi gerekiyor. Paralel park var paralel parka geliyor onu da düzgün bir şekilde yaptıktan sonra ani firen noktamız var.
L PARK SONRASI BİTİYOR
Ondan sonra L parka geçiş yapıyoruz. L parkı da bitirdikten sonra aracı aldığı yere bıraktığında sınavı başarıyla geçmiş sayılıyor. Diğer kurallara da uyduğu takdirde.
İŞTE GERİ PARKIN KRİTİK NOKTALARI
İki tane dubamız var. İki tane dubayı baz alacağız Ama nasıl baz alacağız? Adaya diyoruz ki arkadan sağ arka kelebek camının içerisine dubayı getiriyorsun. Duba ile araç arasında bir insan yürüyebileceği mesafe bırakıyorsun. Bu şekilde ayarlarız mesafemizi. Gaz kesinlikle kullanmıyoruz. Yarım debriyaj kavrama ile geliyoruz.
DUBAYA DİKKAT
Dubayı kelebek camın içine aldığımızda duracağız. Aday ikinci hamle olarak bu sağ aynayı aşağı indirmek zorunda. Çünkü neden? Görmek zorunda sarı boyalı yeri. Tam sağ kırıyoruz içeriye rahatça girebilmek için bu şekilde yavaş yavaş geliyoruz. Durduktan sonra tam sola çeviriyorum. Şimdi tekrar sağ tarafa dönüş yapıyorum freni bıraktım usul usul geliyorum gözüm kaldırımda.
ARAÇ NASIL TOPLANMALI?
Kaldırma dokunursak kalır. Şimdi durdum. Şimdi aracı öne doğru düzeltmem gerekiyor. Bunu yapma hakkına sahibim 1. vitese aldım tam sağa kırıyorum ve ufak ufak geliyorum ve durdum. Şimdi üzerimize düşen tekeri düzeltmek ve düz bir şekilde son hamlemi gerçekleştiriyorum. Düz bir şekilde geri geri geliyorum ilk giriş ikinci olarak öne toplama 3. olarak geriye gelme.