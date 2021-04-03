Sürücü adayları dikkat! Geri parkın püf noktaları nelerdir? Sınavda hangi hata kalmaya sebep olur?

İŞTE EHLİYET SINAVININ AŞAMALARI

İlk olarak rampa kalkışı. Rampa kalkışı yaptıktan sonra 20 metre kadar adayın düz bir şekilde geri gelmesi gerekiyor. Paralel park var paralel parka geliyor onu da düzgün bir şekilde yaptıktan sonra ani firen noktamız var.