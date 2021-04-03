Korona geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor! Kovid-19 geçirenlerde kalıcı etkiler neler?
Koronavirüs kapsamında yapılan araştırmalar, koku kaybı semptomunun kalıcı olmadığını ancak hastalığı geçirenlerde kokuları farklı algılama olasılığının fazla olduğunu ortaya koydu. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, hastalığı geçiren erkekler 'yanık lastik', kadınlar ise 'çürük soğan' kokusu alıyor. Araştırmayı yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altaş A Haber canlı yayınında soruları cevapladı.
Prof. Dr. Murat Altaş'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:
"Çalışmayı bizi iki arkadaşımız üzerinde klinik olarak yaptık. Herkesin bildiği gibi hastalık koku kaybına neden oluyor.
Normale dönüş sürecinde bazı hastalarda farklı kokular alıyor. Yanık lastik ve kurumuş soğan kokusu alan hastalarımızın MR'larını çektik.
Koku sinirinde bir dejenerasyon olduğunu gördük. Beynin koku alma bölgesindeki ilk noktanın harabiyete uğradığını tespit ettik.
Tabi hastalar üzerinde çalışmalar yapılmalı farklı kokular da alınabilir. Ara dönemde hastalar farklı kokular hissedebilirler.
Bundan sonra yeni tip hastalıklar ortaya çıkabilir. 7 ülkede otopsi üzerinde yapılan çalışmalarında beyin üzerinde ciddi hasarlar tespit edildi.
Bunların geç etkilerini daha sonra görmeye başlayacağız. Kan-beyin sıvısına koronavirüsün yerleştiğini görmekteyiz.