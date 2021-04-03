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Korona geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor! Kovid-19 geçirenlerde kalıcı etkiler neler?

kapsamında yapılan araştırmalar, koku kaybı semptomunun kalıcı olmadığını ancak hastalığı geçirenlerde kokuları farklı algılama olasılığının fazla olduğunu ortaya koydu. öğretim üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, hastalığı geçiren erkekler 'yanık lastik', kadınlar ise 'çürük soğan' kokusu alıyor. Araştırmayı yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. canlı yayınında soruları cevapladı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Korona geçiren erkek 'yanık lastik', kadın 'çürümüş soğan' kokusu alıyor! Kovid-19 geçirenlerde kalıcı etkiler neler?

Prof. Dr. Murat Altaş'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"Çalışmayı bizi iki arkadaşımız üzerinde klinik olarak yaptık. Herkesin bildiği gibi hastalık koku kaybına neden oluyor.

Normale dönüş sürecinde bazı hastalarda farklı kokular alıyor. Yanık lastik ve kurumuş soğan kokusu alan hastalarımızın MR'larını çektik.

Koku sinirinde bir dejenerasyon olduğunu gördük. Beynin koku alma bölgesindeki ilk noktanın harabiyete uğradığını tespit ettik.

Tabi hastalar üzerinde çalışmalar yapılmalı farklı kokular da alınabilir. Ara dönemde hastalar farklı kokular hissedebilirler.

Bundan sonra yeni tip hastalıklar ortaya çıkabilir. 7 ülkede otopsi üzerinde yapılan çalışmalarında beyin üzerinde ciddi hasarlar tespit edildi.

Bunların geç etkilerini daha sonra görmeye başlayacağız. Kan-beyin sıvısına koronavirüsün yerleştiğini görmekteyiz.

Hastalarımızı semptonlar oluştuğunda kendilerini önceki döneme göre farklı hissettiklerinde mutlaka ilgili bölüm doktorlarına mutlaka başvursunlar."

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