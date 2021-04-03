Siyasette 3. ittifak mı geliyor? Demirtaş'ın 3. ittifak sözleri Millet İttifakı'nı karıştırdı
Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve İyi Parti'ye yönelik tehdit dilini kullanarak, "Üçüncü ittifak" önerisinde bulundu. Demirtaş'ın ittifak tehdidi Millet İttifakı’nda deprem etkisi yarattı. Siyasette 3. ittifak tartışmaları başladı. Peki siyasette 3. ittifak olur mu? CHP ve İYİ Parti'nin 3. ittifak stratejisi ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç'un açıklamaları:
"Siyasette enteresan gelişmeler üst üste yaşanıyor. HDP'nin kapatma davası İYİ Parti'yi köşeye sıkıştırdı.
HDP konusunda İYİ Parti'de farklı farklı görüşler hakim.
Meral Akşener'in kahvaltı davetinden açtığı kapı ve HDP'yi PKK'ya yakın görüyoruz söylemleri bu konuda sıkıştığını gösteriyor.
Demirtaş'ın açıklamaları Millet İttifakı'nın diğer ortağının HDP olduğunu tescil ediyor. İYİ Parti'nin terörle ilişkisi olan bir partiyle böyle bir ilişkisi olması Meral Akşener'i sıkıştırdı.
Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü'nde Meral Akşener ve Pervin Buldan mesajı çok önemliydi. Meral Akşener'e nasıl bir mesaj verdiği çok çok önemli. Bu mesaj kendisini çok zor bir durumda bıraktı.
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı kim olacak yarışı yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu bu mesajla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırdı. HDP konusu toksik olarak Millet İttifakı'nın ortasında duruyor. HDP artık verdiği desteğin karşılığını net şekilde istiyor."
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:
"HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu artık ifşa oldu. Tüm açıklamaları HDP'nin bu ittifağın parçası olduğunun kanıtıdır. Demirtaş çok zekice İYİ Parti'yi ve CHP'deki ulusalcıları rahatlamaya yönelik bir adım attı.
Demirtaş amaçlarının Erdoğan'ı yenmek olduğunu beyan ediyor. Başka bir şey düşünmediklerini belirtiyorlar. Stratejik bir hamleye imza atıyorlar.