Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi! Çocuklar nerede? Nereye kayboluyorlar?
Ülkelerindeki savaş nedeniyle yaşama tutunmak için Avrupa'yı bir umut olarak gören mültecilerin birçoğu umduğunu bulamıyor. En önemlisi de ailesinden koparılan ya da ailesini kaybeden çocukların trajedik durumu. Peki bir şekilde Avrupa'ya gelen mülteci çocukların daha sonra akıbeti ne oluyor?
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Çocuk olmak, zor iş doğrusu hele ki mülteci olmak savaşı, tedirginliği, korkuyu geride bırakarak başka bir bilinmezliğe gitmek.
Yıllardır Avrupa'nın çocuk ayırt etmeksizin mültecilere olan ayrımcı tutumuna şahit oluyoruz.
Kötü davranışlar bir yana dursun, kayıp olan mülteci çocuklara karşı maalesef ki üç maymunu oynuyorlar.
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Birçok mülteci çocuğun nerede olduğu bilinmezliğini korurken, bir diğer yanda devlet tarafından onaylı evlatlık verilenler var.
Kimi zorla ailelerinden koparılıyor, kimiyse, refakatsiz ülkeye girmiş oluyor. Ama asıl soru kime evlatlık veriliyor?