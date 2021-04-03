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Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi! Çocuklar nerede? Nereye kayboluyorlar?

Ülkelerindeki savaş nedeniyle yaşama tutunmak için 'yı bir umut olarak gören mültecilerin birçoğu umduğunu bulamıyor. En önemlisi de ailesinden koparılan ya da ailesini kaybeden çocukların trajedik durumu. Peki bir şekilde Avrupa'ya gelen çocukların daha sonra akıbeti ne oluyor?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Mülteci çocukların Avrupa’daki trajedisi! Çocuklar nerede? Nereye kayboluyorlar?
Çocuk olmak, zor iş doğrusu hele ki mülteci olmak savaşı, tedirginliği, korkuyu geride bırakarak başka bir bilinmezliğe gitmek.

olmak zor iş doğrusu, bir de ve 'daysan.

Yıllardır Avrupa'nın çocuk ayırt etmeksizin mültecilere olan ayrımcı tutumuna şahit oluyoruz.

Kötü davranışlar bir yana dursun, kayıp olan mülteci çocuklara karşı maalesef ki üç maymunu oynuyorlar.

Birçok mülteci çocuğun nerede olduğu bilinmezliğini korurken, bir diğer yanda devlet tarafından onaylı evlatlık verilenler var.

Kimi zorla ailelerinden koparılıyor, kimiyse, refakatsiz ülkeye girmiş oluyor. Ama asıl soru kime evlatlık veriliyor?

Şimdi asıl soruyu sormanın zamanı geldi. Özellikle Müslüman mülteci çocukların, eşcinsel ailelere evlatlık verilmesinin altında yatan gerçek ne?

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