31 Mart 2021, Çarşamba
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Koronavirüs salgını sürecinde evde hayat kilo aldırdı! 10 kişiden 6'sı...

Evde daha sık yemek yeme, atıştırmalık tüketme veya daha hareketsiz bir hayat sürmenin etkisi bireylere kilo olarak geri döndü. Öyle ki araştırmalara göre 'de toplumun yüzde 60'ının salgın başladığından bu yana ortalama 6,6 kilo aldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Koronavirüs salgını sürecinde evde hayat kilo aldırdı! 10 kişiden 6'sı...

Genç ,yaşlı, kadın, erkek pandemiyle birlikte bir yıldır evde geçirme süremiz arttı. Bu da beraberinde kiloları getirdi.

Pandemiyle birlikte hayatımıza gire alışkanlıklar değişiklikler yani yeni düzen ister istemez beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Pandemi öncesine göre yüzde 60 kilo alındı.

Özellikle kadınlar arasında kilo alanların oranı erkeklere kıyasla daha yüksek.

Peki fazla kilolara karşı nasıl önlem alınmalı?

Gastroenteroloji uzmanı Deniz Duman: Tamamen yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım.

Evde hayat kilo aldırdı EVDE HAYAT KİLO ALDIRDI

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