Medya darbecileri nasıl cesaretlendirdi? | Türkiye'nin darbelerle imtihanı

1960 darbesinin izleri daha silinmemişti. Adnan Medres'in idamının üzerinden 1 yıl geçmişti. Darbe sonuçu ordu ikiye ayrılıyordu. Bir grup asker yönetimi sivillerin devralmasını istiyordu. Bir grup asker ise yönetimin askeriyenin elinde kalmasını istiyordu. Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin ardından yapılan seçimlerde, Demokrat Parti'nin devamı olan adalet partisinin %35 oy alarak CHP ile koalisyon ortağı oldu. Bu gelişme, ordu içinde darbenin tam anlamıyla başarılı olmadığı fikrini egemen kıldı. Hatta bu fikir birçok akademisyen ve gazeteci tarafından desteklendi. Bu durum ordu içindeki harp okulu komutanı kurmay albay talat aydemir önderliğindeki albay cuntasının elini güçlendirdi. Birçok akademisyen ve gazeteci süreçle ilgili cuntacı askerlere yol göstermeye başladı. Dünya Gazetesi sahiplerinden Falih Rıfkı Atay bir yazısında aydemir'in gözlerinde Mustafa Kemal'in pırıltılarını gördüm diye yazdı. Medya bir kez daha rıza imalatını gerçekleştiriyordu.





Tüm bu belirsizlikler içerisinde şubat olayı olarak adlandırılan askeri kalkışma gerçekleştirildi. 1960 darbesinde olduğu gibi cuntacıların hedefinde ilk olarak medya vardı. Cuntacılar ilk olarak Ankara radyosunu ele geçirdi.