28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Vakaların arttığı Edirne'de son durum ne? Tedbirler sıkılaştırıldı

'de 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta ilk açıklanan haritada 107,43 iken artarak devam etti ve bu oran son haritaya göre  219,49'a yükseldi. Özellikle ve ilçelerinde tedbirler sıkılaştırıldı. Son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Son dakika: Vakaların arttığı Edirne'de son durum ne? Tedbirler sıkılaştırıldı

Vakaların arttığı 'de tedbirler sıkılaştırıldı. ilçesinde ev ziyaretleri yasak.

ilçesinde ise tam kapanmaya gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlar da hizmet vermeyecek.

Parklar ve piknik alanları kapandı.

O ilçede tam kapanma O İLÇEDE TAM KAPANMA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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