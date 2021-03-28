Son dakika: Vakaların arttığı Edirne'de son durum ne? Tedbirler sıkılaştırıldı
Edirne'de 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, 2 Mart'ta ilk açıklanan haritada 107,43 iken artarak devam etti ve bu oran son haritaya göre 219,49'a yükseldi. Özellikle İpsala ve Keşan ilçelerinde tedbirler sıkılaştırıldı. Son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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Keşan ilçesinde ise tam kapanmaya gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlar da hizmet vermeyecek.
Parklar ve piknik alanları kapandı.