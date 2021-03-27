27 Mart 2021, Cumartesi
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Termal kameraya yansıyan teröristler! Sızma girişimi böyle engellendi!

yerli ve milli silahlarıyla terörün kökünü kazıyor. ve bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, sızma girişimindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı gözünü kırpmıyor. 'ta saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulduğu anlara ilişkin çok özel görüntülere ulaştı. A Haber muhabiri , operasyonun ayrıntılarını aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Mehmet Sabri Uğurbaş'ın aktardığı bilgiler:

Savunma Sanayii'ndeki millileşme bölgelerdeki başarıya büyük oranda yansıdı. 'de Mehmetçik'in güvence altına aldığı bölgelere teröristler tarafında sürekli taciz ediliyordu.

Suriye''de teröristlerin hareketleri gece ve gündüz olarak anbean izleniyor. Teröristlerin saldırı girişimi yada sızma girişimleri anında teröristler oldukları yerde etkisiz hale getiriliyor.

Teröristler anbean takip ediliyor, 'ye yakın bir noktaya yaklaştıkları anda yada üs bölgelerine yaklaştıkları anda imha ediliyor.

Geceleri de termal kamera ile takip sürekli olarak devam ediyor.

Türkiye yerli ve milli silahlara yürttüğü operasyonlarda teröre karşı çok ciddi başarılar elde ediyor.

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