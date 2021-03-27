Termal kameraya yansıyan teröristler! Sızma girişimi böyle engellendi!
Türkiye yerli ve milli silahlarıyla terörün kökünü kazıyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, sızma girişimindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı gözünü kırpmıyor. Tel Rıfat'ta saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulduğu anlara ilişkin çok özel görüntülere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, operasyonun ayrıntılarını aktardı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Mehmet Sabri Uğurbaş'ın aktardığı bilgiler:
Savunma Sanayii'ndeki millileşme bölgelerdeki başarıya büyük oranda yansıdı. Suriye'de Mehmetçik'in güvence altına aldığı bölgelere teröristler tarafında sürekli taciz ediliyordu.
Suriye''de teröristlerin hareketleri gece ve gündüz olarak anbean izleniyor. Teröristlerin saldırı girişimi yada sızma girişimleri anında teröristler oldukları yerde etkisiz hale getiriliyor.
Teröristler anbean takip ediliyor, Türkiye'ye yakın bir noktaya yaklaştıkları anda yada üs bölgelerine yaklaştıkları anda imha ediliyor.
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Geceleri de termal kamera ile takip sürekli olarak devam ediyor.