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Başkan Erdoğan 2004 yılında müjdeyi vermişti

2004 yılında 'nın sunduğu "Siyaset Meydanı" programında çocukların sorularını yanıtlayan dönemin Başbakanı 'ın, Ulaş isimli çocukla yaşadığı diyalog ortaya renkli görüntüler çıkartmıştı. isimli çocuğun "'e borcumuz ne zaman bitecek?" sorusuna bakın o dönemde Erdoğan nasıl yanıt vermişti. İşte 'de ekrana gelen "Toplumsal Hafıza" programında yayınlanan o anlar...

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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15 Ocak 2004 tarihinde Ali Kırca'nın sunumuyla ekrana gelen "Siyaset Meydanı" programında çocukların sorularını yanıtlayan dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaş Özdemir isimli çocukla girdiği o diyalog gülümseten anlara sahne olmuştu.

Ulaş, Erdoğan'a "IMF'e borcumuz ne zaman bitecek?" diye sordu. Erdoğan, küçük çocuğun sorusuna yanıt vermeden önce kısa bir süre sohbet etti. Ulaş'ın çok girişken birisi olduğunu, mahalleden geçerken sürekli kendisine "Tayyip Amca ne zaman maç yapacağız?" dediğini anlatan Erdoğan, Ulaş'ın Galatasaraylı olduğunu ve bu yüzden de pek anlaşamadıklarını söylemesi üzerine ortaya renkli görüntüler çıktı.

ERDOĞAN 2004 YILINDA DEDİĞİNİ YAPTI

Bu gülümseten diyalogların ardından Ulaş'ın sorusuna yanıt veren Erdoğan, bugünlere ışık tutarak "IMF'ye borç sorununda bizim uzun yıllara dayalı bir programımız var. Bu yıl (2004) alacağımız borcun karşılığın 1 milyar dolar daha fazla borç ödemesi yapacağız. Borç ödeme planı içerisinde her geçen gün borcumuzu ödeyerek azaltacak ve yok edeceğiz" diyerek yanıt vermişti.

TÜRKİYE 14 MAYIS 2013'TE IMF'YE BORCUNU ÖDEDİ

Türkiye'nin 28 Ocak 2013 itibariyle IMF'ye 19. Stand-by'dan kalan borcu 562,1 milyon SDR (yaklaşık 860 milyon dolar) düzeyindeydi. Söz konusu borç, 14 Mayıs 2013'te 281 milyon 54 bin 813 SDR'lik (yaklaşık 421 milyon dolar) son taksitin ödenmesinin ardından bitti.

Başkan Erdoğan 2004 yılında müjdeyi vermişti BAŞKAN ERDOĞAN 2004 YILINDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

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