Son dakika: İşte Batı'daki tek mavi nokta! Başarının sırrı ne?
Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritasına göre Batı'da tek mavi kalan ilçe Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi oldu. Peki Bozcaada nasıl mavi kategoride kaldı? Bu başarının sırrı ne? A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
NASIL MAVİ KALDI?
Anakaradan adaya giriş çıkışlar üçlü denetimden geçiriliyor. Feribot İskelesi'nde her vatandaşın HES kodu, ateş ölçümüyle birlikte sıkı kontrolü yapılıyor. Denetimler gemide de devam ediyor.
Feribot iskeleye yanaştığında polisler tarafından girişlerde kontrolleri yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar da duyarlı olunca Kuzey Ege'nin turizm cenneti gözde merkezi Bozcaada vaka sayısı sıfıra düşmüş oluyor.
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Koronavirüsün ilk çıktığı zamanda bile sıkı tedbirler sayesinde vaka sayının sıfır olduğu bir nokta olmuştu.