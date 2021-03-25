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Son dakika: İşte Batı'daki tek mavi nokta! Başarının sırrı ne?

Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritasına göre 'da tek mavi kalan ilçe 'nin ilçesi oldu. Peki Bozcaada nasıl mavi kategoride kaldı? Bu başarının sırrı ne? muhabiri bölgeden aktardı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: İşte Batı'daki tek mavi nokta! Başarının sırrı ne?

Koronavirüs vakalarının yüksek hızla artmış olduğu ve son risk haritasında kırmızı olan 'daki tek mavi nokta 'nin ilçesi.

NASIL MAVİ KALDI?

Anakaradan adaya giriş çıkışlar üçlü denetimden geçiriliyor. Feribot İskelesi'nde her vatandaşın HES kodu, ateş ölçümüyle birlikte sıkı kontrolü yapılıyor. Denetimler gemide de devam ediyor.

Feribot iskeleye yanaştığında polisler tarafından girişlerde kontrolleri yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar da duyarlı olunca 'nin turizm cenneti gözde merkezi Bozcaada vaka sayısı sıfıra düşmüş oluyor.

Koronavirüsün ilk çıktığı zamanda bile sıkı tedbirler sayesinde vaka sayının sıfır olduğu bir nokta olmuştu.

İşte Batı'daki tek mavi nokta İŞTE BATI'DAKİ TEK MAVİ NOKTA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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