HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? Prof.Dr Mehmet Ali Zengin A Haber'de yorumladı

Cezanın ıslah fonksiyonuna değinen Zengin, milletvekillerinin siyasetten çıkarak terör alanına girerse bunun için hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesinin çifte standart uyguladığını belirten Zengin, bunun bazı örneklerini de canlı yayında anlattı.

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