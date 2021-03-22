22 Mart 2021, Pazartesi
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HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? Prof.Dr Mehmet Ali Zengin A Haber'de yorumladı

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof.Dr. ekranlarında yayınlanan ile Gündem programında 'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? sorusuna yanıt verdi. HDP'li vekillerin siyasetten çıkarak terör alanına girerse bunun hukuki tedbirlerinin alınması gerektiğini söyleyen Zengin, Anayasa Mahkemesinin çifte standart uyguladığı bazı örnekleri de canlı yayında verdi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Prof.Dr. 'nin kapatılmasına ilişkin ekranlarında yayınlanan ile Gündem programına HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi?" sorusuna hayır yanıtını verirken detayları da paylaştı.

Cezanın ıslah fonksiyonuna değinen Zengin, milletvekillerinin siyasetten çıkarak terör alanına girerse bunun için hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesinin çifte standart uyguladığını belirten Zengin, bunun bazı örneklerini de canlı yayında anlattı.

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