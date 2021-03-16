16 Mart 2021, Salı
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Suriye'de SMO güçleri Esad rejimini karşı gösteri düzenledi

'de iç savaşın yıl dönümün rejimine karşı savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine ait özel kuvvet askerleri gösteri düzenledi.  ekibinden ise 10 yıl önce Esad'ın zulmü için mücadeleye başlayan SMO güçlerinin anma törenini görüntüledi. 'deki görenle ilgili ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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Suriye'de iç savaşın yıl dönümü nedeniyle gösteriler düzenlendi.

10 yıl önce başlayan iç savaşta Esad rejiminin insanlık dışı saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ise saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için Azez'de anma töreni düzenledi. Törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ise canlı yayında anma töreninde yaşananları aktardı.

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