Suriye'de SMO güçleri Esad rejimini karşı gösteri düzenledi

Suriye'de iç savaşın yıl dönümü nedeniyle gösteriler düzenlendi.

10 yıl önce başlayan iç savaşta Esad rejiminin insanlık dışı saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) ise saldırılarda hayatını kaybedenleri anmak için Azez'de anma töreni düzenledi. Törende hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ise canlı yayında anma töreninde yaşananları aktardı.