Çocukların zorlu okul yolculuğu
Batman'daki kazada 2 öğrencinin ölmesi Doğu'da eğitim mücadelesini gündeme getirdi. Öğrenciler zorlu koşullarda nasıl okula gidiyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik bir öğrenci servisinden aktardı.
ÖZEL HABER A Haber
A Haber muhabiri Ahmet Çelik Şırnak'ta bir öğrenci servisinden öğrencilerin kış şartlarında zorlu okul yolculuğunu aktardı.
Doktor olmak istediğini belirten bir öğrenci "Bir saatlik yolumuz var okulla köy arasında kışın zorluk çekiyoruz çünkü buzlanma oluyor. Kardan dolayı yollarda kalıyoruz. Okullar tatil ediliyor genelde. Bizim olduğumuz coğrafyada her yer uçurum." dedi.
Zorlu okul yolcuğu böyle görüntülendi.
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"HEDEFİMİZİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ"
Bir diğer öğrenci ise "Hedefimiz doktor olmak. Hedefimizin peşinden koşacağız bırakmak yok" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler canlı yayında türkü söyleyerek sürpriz yaptı.