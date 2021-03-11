Çocukların zorlu okul yolculuğu

Doktor olmak istediğini belirten bir öğrenci "Bir saatlik yolumuz var okulla köy arasında kışın zorluk çekiyoruz çünkü buzlanma oluyor. Kardan dolayı yollarda kalıyoruz. Okullar tatil ediliyor genelde. Bizim olduğumuz coğrafyada her yer uçurum." dedi.