Büyük İstanbul depremi çok mu yakın? "Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem mutlaka olacak" Uzmanlar A Haber'e yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesine konuk olan deprem uzmanları son depremleri değerlendirirken büyük İstanbul depremine ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte uzman isimlerin büyük İstanbul depremine ilişkin yorumları...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesine konuk olan deprem uzmanları son depremleri değerlendirirken büyük İstanbul depremine ilişkin tahminlerini açıkladı.
TÜM ÜLKE DEPREMDEN ETKİLENECEK
Uzmanlar depremlerin Türkiye'nin belirli bir bölgesinde yoğunlaşmadığını belirtirken, Türkiye'nin belli bir yerinin değil tüm ülkenin depremden etkilenebileceğini söyledi.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ YAKIN MI?
Türkiye'de en çok konuşulan ve beklenen depremin Marmara Denizi'nde yaşanacağını belirten uzmanlar denize kıyısı olan tüm şehirlerin depremden ciddi anlamda etkileneceğini ifade etti.
7'DEN BÜYÜK OLACAK
Beklenen depremin 7.0'den büyük olacağına kesin gözüyle bakan uzman isimler, Kocaeli depreminin 2 katı büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade etti.