BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ YAKIN MI?

Türkiye'de en çok konuşulan ve beklenen depremin Marmara Denizi'nde yaşanacağını belirten uzmanlar denize kıyısı olan tüm şehirlerin depremden ciddi anlamda etkileneceğini ifade etti.