Çad Cumhurbaşkanı adayı Malloum Yoboide Djeraki A Haber'e konuştu! Flaş Osmanlı ve Türkiye açıklaması

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE HALKINI SEVİYORUZ"

Türkiye ile ilgili önemli mesajlar veren Malloum Yoboide Djeraki, "Türk milleti çok dinamik, kendine güvenen, ümitli bir toplum, T��rk halkı referansı ve geçmişi Osmanlı bir İmparatorluğu'ndan bahsediyorum. Biz öğrenciyken orta okuldayken tarih dersinde Osmanlı tarihi okuduk. Dünyayı yönetmiş bir toplum. Türk halkı sıcakkanlı, kucaklayıcı ve misafirperverdir. Biz Türk halkını ve kültürün çok seviyoruz. O sebeple bu seçim arifesinde Türkiye'ye gelip buradaki atmosferden enerji alarak daha güçlü bir şekilde seçime girmek istiyorum. Afrika hala kaynakları başkaları tarafından sömürülen bir kıta işte bu yüzden tüm Afrikalıların ülkelerine katkıda bulunabilmesi için kesinlikle çalışmaları bir şeyler yapmaları gerekiyor. Bir aday olarak istediğimiz, herkesin bir işi olsun, herkes için adalet sağlansın. Tarihsel ve kültürel olarak da yerimizi almak istiyoruz." dedi.