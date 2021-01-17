Avrupa'da yaşanan ölümler aşı kaynaklı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu

YAŞLILAR AŞI NEDENİYLE Mİ VEFAT ETTİ?

Norveç'te bahsedilen yaş grubunda 42 binden fazla mRNA aşısı olan kişiden 29'nun hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Biz inaktif aşı kullanıyoruz. Daha az riskli bir aşı. Almanya'da da aşı nedeniyle 10 ölüm var. Bunların tesadüfen mi aşı kaynaklı mı olduğunu bilmek için bilimsel araştırmalar yapılıyor. Araşma sonucu çıkmadan bir şey söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.