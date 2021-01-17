17 Ocak 2021, Pazar
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Avrupa'da yaşanan ölümler aşı kaynaklı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu

COVID-19 aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybeden ileri yaştaki insanların ölüm sebebi aşı mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk özellikle 'te yaşanan gelişmeyi 'e değerlendirdi. Prof. Dr. Öztürk, "Aşıların yan etkisi yok demiyoruz, Norveç geçici önlemler aldı, araştırmalar sürüyor. 80-85 yaş grubunda her 4 kişiden birisi vefat ediyor." ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk ayrıca Türkiye'nin 'da uygulanan değil daha az riski olan aşıyı uyguladığını belirtti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk 'te 80 yaş ve üzeri kişilerde COVID-19 aşı uygulamasından günler sonra gerçekleşen ölüm olaylarıyla ilgili 'e değerlendirmelerde bulundu.

YAŞLILAR AŞI NEDENİYLE Mİ VEFAT ETTİ?

Norveç'te bahsedilen yaş grubunda 42 binden fazla aşısı olan kişiden 29'nun hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Biz aşı kullanıyoruz. Daha az riskli bir aşı. 'da da aşı nedeniyle 10 ölüm var. Bunların tesadüfen mi aşı kaynaklı mı olduğunu bilmek için bilimsel araştırmalar yapılıyor. Araşma sonucu çıkmadan bir şey söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"80-85 YAŞ GRUBUNDA HER 4 KİŞİDEN 1'İ VEFAT EDİYOR"

Faz 3 çalışma sürecinde birkaç ölümün bildirildiğini ve aşıyla ilgisinin olmadığının daha sonra açıklandığını belirten Prof. Dr. Öztürk, "COVID-19 şu andan genelinde 2 milyondan fazla cana mal oldu. 80-85 yaş grubunda hastalanan her 4 kişiden 1'i vefat ediyor. 42 bin aşılanan grupta ölü sayısı 29 bu veriler olayı daha fazla incelenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Avrupa'da yaşanan ölümlerin sebebi aşı mı? Bilim Kurulu Üyesi A Haber'e konuştu AVRUPA'DA YAŞANAN ÖLÜMLERİN SEBEBİ AŞI MI? BİLİM KURULU ÜYESİ A HABER'E KONUŞTU

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