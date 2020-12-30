A Haber Çin'den Türkiye'ye getirilen aşıların bulunduğu depoyu görüntüledi | Peki süreç nasıl işleyecek?

TÜRKİYE'DE AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

THY'nin kargo uçağıyla Çin'den getirilen 3 milyon dozluk aşıların inceleme süreci 14 gün sürecek. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu yetkilileri aşılarda alınan örnekleri inceleyecek. İncelemeler sonucundan bir sorun çıkmazsa aşılar 81 ile gönderilecek. Şubat ayının sonuna kadar ise 50 milyon doz aşının Türkiye'de olması bekleniyor.

Aşılar 300 soğuk hava deposu ve 13 bin saklama dolabında korunacak.