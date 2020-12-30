Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz patlamaya ilişkin detayları A Haber'de anlattı

A Haber'e konuşan Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, saldırının 3 roket atışıyla gerçekleştiğini belirtti. Saldırganların yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın yere inmesinin ardından roketlerle saldırdığını söyledi. İlk roketin isabet etmediğini söyleyen Prof. Dr. Bozgöz, "Şans eseri bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı az oldu" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK NEFRETLE KINIYORUZ"

Prof. Dr. Bozgöz, "Yemek krizi başladığından beri tarafların masaya oturup, karşılıklı diyaloglarla sorunların çözülmesi taraftarıyız. Hangi taraftan yapılırsa yapılsın böyle bir saldırıyı nefretle kınıyoruz." Büyükelçi Bozgöz, saldırıda Aden valisi ve vali yardımcısının da yaralı kurtulduğunu söyledi.

Öte yandan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı.