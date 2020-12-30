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Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz patlamaya ilişkin detayları A Haber'de anlattı

Son dakika haberleri... 'de yeni hükümetin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde peş peşe patlamalar meydana gelmiş ve ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmişti. A Haber canlı yayınına katılan 'nin Yemen Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz "yaşanan böyle bir saldırıyı nefretle kınıyoruz" diyerek saldırıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını anlattı. Büyükleçi saldırının 3 roket atışıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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A Haber'e konuşan Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, saldırının 3 roket atışıyla gerçekleştiğini belirtti. Saldırganların yeni kabine üyelerini taşıyan uçağın yere inmesinin ardından roketlerle saldırdığını söyledi. İlk roketin isabet etmediğini söyleyen Prof. Dr. Bozgöz, "Şans eseri bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı az oldu" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK NEFRETLE KINIYORUZ"

Prof. Dr. Bozgöz, "Yemek krizi başladığından beri tarafların masaya oturup, karşılıklı diyaloglarla sorunların çözülmesi taraftarıyız. Hangi taraftan yapılırsa yapılsın böyle bir saldırıyı nefretle kınıyoruz." Büyükelçi Bozgöz, saldırıda Aden valisi ve vali yardımcısının da yaralı kurtulduğunu söyledi.

Öte yandan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı.

Türkiye Yemendeki saldırı kınadı! Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz A Habere konuştu TÜRKİYE YEMEN'DEKİ SALDIRI KINADI! SANA BÜYÜKELÇİSİ PROF. DR. FARUK BOZGÖZ A HABER'E KONUŞTU

Yemende havalimanındaki patlamadan ilk görüntüler YEMEN'DE HAVALİMANINDAKİ PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

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