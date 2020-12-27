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Oğlu HDP tarafından dağa kaçırılan baba A Haber'de isyan etti! "Atatürk kalksa seni asar"

Oğlu Yusuf Begtaş, ’nin desteğiyle terör örgütüne katılmak üzere dağa kaçırılan baba Celil Begdaş A Haber çarpıcı açıklamalarda bulundu. HDP ve PKK'ya sert tepki gösteren baba Begtaş "Bir oğlum dağda bir oğlum askerde! Ben ne yapayım şimdi? 41 yıldır analar-babalar ağlıyor. Yeter artık! Biz devlet istediği için değil, evlatlarımızı istediğimiz için 'da eylem yapıyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz." diyerek tüm ana-babalardan kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu. Acılı baba, 'a özgürlük isteyen Genel Başkanı 'na ise canlı yayında 'Atatürk kalksa seni asar' diyerek tepkisini dile getirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Oğlu lise ikinci sınıfa giderken HDP tarafından PKK terör örgütüne götürülmek üzere dağa kaçırıldığını söyleyen Celil Begtaş, evladının düğün arabası süsü verilen bir arabayla kaçırıldığını iddia etti. Acılı baba daha önce 'nin 'barış getireceğiz' yalanına aldanıp oy verdiğini söyledi. 19 aydır oğlunu aradığını söyleyen Begtaş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarını beleyen ailelerin 'yı bitireceğini söyledi.

Oğlunu dağa kaçıran kişinin PKK terör örgütüne satıldığını tespit ettiklerini ve evladını örgüte götüren kişinin ise yakalandığını ve evladının terör örgütüne sattığını itiraf ettiğini söyledi.

'ATATÜRK KALKSA SENİ ASAR'

9 yaşındaki yeğenin de terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen Begtaş, Selahattin Demirtaş için özgürlük isteyen CHP, İYİ Parti ve HDP'ye tepki gösterdi. ve İyi Partiye çağrı yapan Begtaş, "Demokrasi ve özgürlüklerden bahsedenleri bize destek olmaya çadıra bekliyoruz. Bu yaşananların hesabını önümüzdeki seçimlerde soracağız, eski Diyarbakır değil!" dedi. Acılı baba, Kılıçdaoğlu'na 'Atatürk kalksa seni asar' diyerek tepkisini dile getirdi.

"ÖLSEMDE EYLEMİMİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

HDP'ye de seslenen acılı baba 'HDP duysun oğlum gelmeden ben oradan kalkamayacağım, ölene kadar eylemimi sürdüreceğim' dedi.

"41 senedir analar-babalar ağlıyor. Yeter artık!" diyen Begtaş, "Eskiden HDP'ye oy verdim. 2004 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanına geldi 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dedi. Biz inandık. Mutlu olduk. Benim bir oğlum askerde bir oğlum dağda! HDP vekili geliyor. 'Biz halk için çalışıyoruz diyor.' Hayır sen Amerika için çalışıyorsun!" ifadelerini kullandı.

"BİR CUMA GÜNÜ ÇIKIP BİZE DESTEK OLUN"

"Devlet eski devlet değil. 'de ne asker ne de para biter. Bunu herkes aklına koysun." diyen Begtaş, "HDP ne istediğini bilmiyor, sana vekil verdik. Neden yapmadın görevini? Diyarbakır halkı uyan! Bizi HDP bitirecek. Bugün, , de evlatları için aileler eyleme başladı. 81 ildeki analara-babalara sesleniyorum bir cuma günü çıkıp bize destek olun" dedi. "HDP bana evlat acısı verdi, asla onları affetmeyeceğim" diyen baba Begtaş, kendilerine destek olmayan CHP'yi de affetmeyeceğini ifade etti.

Oğlu HDP tarafından dağa kaçırılan baba A Haber'de isyan etti! Atatürk kalksa seni asar OĞLU HDP TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILAN BABA A HABER'DE İSYAN ETTİ! "ATATÜRK KALKSA SENİ ASAR"

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