Çin aşısı güvenli mi? Faz 3 sonuçları açıklandı mı? Prof. Dr. Murat Akova'dan A Haber'de flaş açıklamalar

11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen aşıların ilk olarak sağlık personellerine uygulanacağı duyuruldu. Peki Çin aşısı ne kadar güvenilir? bu soruya Prof. Dr. Akova şöyle yanıt verdi;

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DURUMU ŞİDDETLENECEK"

Çok ciddi bir hastalık süreciyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki kış aylarında aralık, ocak, şubat belki marta kadar giderek şiddetlenme durumu söz konusu. Böyle olunca bu gidişi geri çevirmek aşıyla mümkün. Söylentilerle değil bilimsel açıklamalara bakarak hareket etmeliyiz. Çin aşısının henüz faz 3 sonuçları açıklanmadı. Bu aşının açıklanan faz 2 sonuçlarında yüzde 92 ila 97 etkili olduğunu biliyoruz. Eğer kısa bir süre sonra açıklanması beklenen faz 3 çalışma sonuçları da bunu doğrularsa bir sıkıntı görünmüyor.