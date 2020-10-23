Ali Muhyiddin el-Karadaği A Haber'e konuştu: İslam ümmeti birlik olmalı

Soru: Batılı liderlerin ne yazık ki dillerinden düşürmediği bir kavram var. o da, "İslami terörizm". Siz de sık sık bu ifadenin kullanılmasına karşı çıkıyorsunuz. Bu tarz söylemler, Avrupa'da islamofobiyi daha da körüklemiyor mu?

Yanıt: Dinimiz barış ve esenlik dinidir. Suç işleyen Müslümanların oranı da dediğim gibi, milyonda bir bile değil. Bundan dolayı "İslami terör" kelimesi asla ne kanunen ve ne de insani açıdan kabul edilemez. Suçun şahsiliği ilkesi vardır. DEAŞ, El Kaide veya başka bir isim kullanırsınız. Yani adları ile işledikleri cürmü söylersiniz. Ancak İslam'ı terör kelimesi ile yan yana koymak asla doğru bir tabir değil. Ayrıca neden sadece İslam dini? Neden diğer kesimlere böyle bir yaklaşım yok? Örneğin işgalci İsrail, Filistinlileri öldürüyor, yaralıyor, topraklarını gasp ediyor, insanları sürgün ediyor. Biz burada Yahudi dinini suçlayın demiyoruz. İşgal gücüne karşı neden "terörist" kavramını kullanmıyorsunuz? Biz asla bir genelleme içinde değiliz. Hristiyanlarda öyle. Srebrenitsa'da bir veya iki gecede 9 bin civarında Müslüman katledildi. Ne oldu? Hiçbir şey. Biz kalkıp "Hristiyani terör" demedik. Asla zaten inancımız buna müsaade etmez.



