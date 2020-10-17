TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: İYİ Parti’den bir bölüm milletvekili MHP'ye geçecek

Bu hafta içinde İYİ Partili vekiller, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine grup toplantısına katılmadı.

Toplantıda İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Aytun Çıray'ın gibi isimler yine yer almadı.



Genel Başkan Meral Akşener geçen hafta Koray Aydın'ın yeniden yönetime girmesine itiraz eden milletvekillerini tek tek çağırmış sorunun aşılması için ikna çabasında bulunmuştu.



Ancak Meral Akşener'in vekillerle görüşmesi de sonuç vermedi.

Yaşananlara "ahlaksız operasyon" benzetmesi yapan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirtti.



İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?



İYİ Parti'de yaşanan bu gelişmeleri TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber'e yorumladı.







"SAYIN DEVLET BAHÇELİ, KAPIYI ARALARSA..."

Yiğitel, "Bu son toplantıda görev dağılımına baktığımızda Meral Akşener tercihini Koray Aydın'dan yana kullandığını gördük. Bu milletvekilleri de aslında grup toplantılarına katılmayarak bir anlamda da Meral Akşener'e bayrak açmış durumdalar. Şimdi bu nereye doğru gider? Bunun bir kopmaya yol açacağı ve Sayın Devlet Bahçeli, kapıyı aralarsa bir kısmının MHP'ye geçeceği bir kısmının başka partilere geçebileceği ama bunun çok sürdürülemeyeceği çünkü; bir adım sonrasının Koray Aydın'ın bunları milletvekili listesine koymayacağı yorumda yapılıyor. Çok gerçekçi bir yorum." dedi.