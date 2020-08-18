18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü

İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü

Sultabeyli'de inşaat malzemeleri yüklü kamyon kaza yaptı. Kaza sonrası kamyon ikiye bölündü. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerindeki son durumu canlı yayında aktardı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
ABONE OL
İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü

Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde lastiği patlayan kamyonet, yol kenarındaki direğe çarpıp yola devrildi.

Kamyonet sürücüsü yaralanırken kasadaki demir çubuklar ve kum yola devrildi. Kamyonetin başka bir aracın üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

İstanbul'da feci kaza! Kamyon ikiye bölündü İSTANBUL'DA FECİ KAZA! KAMYON İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kamyonetle seyir halinde olan O.Ü., kamyonetin lastiğinin bir anda patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet önce yol kenarındaki direğe çarptı, ardından yola devrildi. Kamyonetin kasası ile gövdesi kazanın etkisiyle birbirinden ayrıldı. Kamyonet sürücüsü O.Ü. yaralanırken kasadaki demir çubuklar ve kumlar yola devrildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya tanık olan başka bir sürücü, "Arka lastiği patlamış, emniyet şeridine geçti. Yan yattı araba. Biz karşı taraftaydık" dedi.

Kazayı gören başka bir sürücü ise "Sağ şeritten geliyorduk baktık bir anda tekeri patladı. Sağ sol yaptı sonra bu tarafa yattı" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA