Togg'dan ağustos kampanyası: Faizsiz kredi ve Trugo indirimi bir arada

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı. Hem bireysel hem de filo alımlarını kapsayan kampanya kapsamında T10F ve T10X modellerinde yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunulurken, uzun vadeli kredi kullanacak müşteriler için de 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında kredi tutarları, araç versiyonuna ve tercih edilen finansman modeline göre farklılık gösteriyor.

Togg, ağustos ayına özel yeni finansman kampanyasını duyurdu. (X)

T10F İÇİN 1 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Bireysel müşterilere yönelik kampanyada T10F V2 versiyonu için 1 milyon TL, 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme tutarı 83 bin 334 TL olarak açıklandı. T10F 4More versiyonunu tercih eden kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin TL'ye kadar 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansmandan yararlanabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Uzun vadeli kredi kullanmak isteyenler için ise farklı alternatifler de yer alıyor.