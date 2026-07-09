TOGG'dan yaz kampanyası: Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim başladı
TOGG, yaz döneminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yeni kampanyalarını duyurdu. Trugo'nun Autocharge destekli DC şarj istasyonlarında 31 Ağustos 2026'ya kadar yüzde 20 indirim uygulanırken, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi ve 3 aya varan ödeme erteleme seçenekleri de devreye alındı.
TOGG, yaz aylarında hem mevcut kullanıcıları hem de yeni araç almayı planlayanları kapsayan iki ayrı kampanya başlattı. Trugo'nun belirli DC şarj istasyonlarında geçerli yüzde 20 indirim 31 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Bunun yanında T10X ve T10F modelleri için sunulan sıfır faizli kredi, uzun vadeli finansman ve ödeme erteleme seçenekleri, elektrikli otomobil sahibi olmayı planlayanlar için yeni avantajlar sağlıyor.
TRUGO DC ŞARJ İSTASYONLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM
TOGG kullanıcıları, Trugo'nun Autocharge özelliğinin aktif olduğu DC hızlı şarj istasyonlarında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Kampanya yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki uygun Trugo istasyonlarında geçerli olacak.
İndirim; Trugo mobil uygulaması, Autocharge sistemi ve filo ödeme yöntemiyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde otomatik olarak uygulanacak. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra indirim tutarı ödeme ekranına sistem tarafından yansıtılacak.
KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN GÜNCEL YAZILIM YETERLİ
Şarj kampanyasına katılmak isteyen kullanıcıların herhangi bir kupon kodu kullanmasına gerek bulunmuyor. Akıllı cihaz yazılımının güncel sürümde olması yeterli olurken, kampanya diğer indirim veya promosyonlarla birlikte kullanılamıyor.