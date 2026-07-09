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TOGG'dan yaz kampanyası: Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TOGG'dan yaz kampanyası: Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim başladı

TOGG, yaz döneminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik yeni kampanyalarını duyurdu. Trugo'nun Autocharge destekli DC şarj istasyonlarında 31 Ağustos 2026'ya kadar yüzde 20 indirim uygulanırken, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi ve 3 aya varan ödeme erteleme seçenekleri de devreye alındı.

TOGG, yaz aylarında hem mevcut kullanıcıları hem de yeni araç almayı planlayanları kapsayan iki ayrı kampanya başlattı. Trugo'nun belirli DC şarj istasyonlarında geçerli yüzde 20 indirim 31 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Bunun yanında T10X ve T10F modelleri için sunulan sıfır faizli kredi, uzun vadeli finansman ve ödeme erteleme seçenekleri, elektrikli otomobil sahibi olmayı planlayanlar için yeni avantajlar sağlıyor.

TOGG kullanıcıları, Trugo'nun uygun DC şarj istasyonlarında yaz boyunca yüzde 20 indirimli şarj hizmetinden yararlanabilecek. (Foto: TOGG)TOGG kullanıcıları, Trugo'nun uygun DC şarj istasyonlarında yaz boyunca yüzde 20 indirimli şarj hizmetinden yararlanabilecek. (Foto: TOGG)

TRUGO DC ŞARJ İSTASYONLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM

TOGG kullanıcıları, Trugo'nun Autocharge özelliğinin aktif olduğu DC hızlı şarj istasyonlarında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Kampanya yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki uygun Trugo istasyonlarında geçerli olacak.

İndirim; Trugo mobil uygulaması, Autocharge sistemi ve filo ödeme yöntemiyle gerçekleştirilen şarj işlemlerinde otomatik olarak uygulanacak. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra indirim tutarı ödeme ekranına sistem tarafından yansıtılacak.

Trugo şarj kampanyasından faydalanmak için cihaz yazılımının güncel olması yeterli olurken ek bir kupon kodu gerekmiyor. (Foto: TOGG)Trugo şarj kampanyasından faydalanmak için cihaz yazılımının güncel olması yeterli olurken ek bir kupon kodu gerekmiyor. (Foto: TOGG)

KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN GÜNCEL YAZILIM YETERLİ

Şarj kampanyasına katılmak isteyen kullanıcıların herhangi bir kupon kodu kullanmasına gerek bulunmuyor. Akıllı cihaz yazılımının güncel sürümde olması yeterli olurken, kampanya diğer indirim veya promosyonlarla birlikte kullanılamıyor.

Trugo, Türkiye genelindeki yaygın şarj ağıyla TOGG kullanıcılarına kesintisiz hızlı şarj hizmeti sunmayı sürdürüyor. (Foto: TOGG)Trugo, Türkiye genelindeki yaygın şarj ağıyla TOGG kullanıcılarına kesintisiz hızlı şarj hizmeti sunmayı sürdürüyor. (Foto: TOGG)

TRUGO AĞI 81 İLDE 3 BİNDEN FAZLA SOKETLE HİZMET VERİYOR

TOGG'un şarj altyapısı Trugo, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet sunuyor. Ağ bünyesinde 1.500'den fazla ultra hızlı DC şarj cihazı ve 3 binden fazla şarj soketi bulunuyor.

Trugo istasyonlarında kullanılan enerji yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Uygun koşullarda araç bataryaları yaklaşık 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

T10F ve T10X satın alacak kullanıcılar, belirlenen kampanya kapsamında faizsiz kredi ve ödeme erteleme avantajlarından yararlanabiliyor. (Foto: TOGG)T10F ve T10X satın alacak kullanıcılar, belirlenen kampanya kapsamında faizsiz kredi ve ödeme erteleme avantajlarından yararlanabiliyor. (Foto: TOGG)

T10F İLE T10X MODELLERİNDE FAİZSİZ KREDİ VE ÖDEME ERTELEME

TOGG, finansman kampanyasında T10F modeli için bireysel ve kurumsal müşterilere özel kredi paketleri sunuyor. 3 ay ödeme erteleme opsiyonları da kampanya arasında yer alıyor.

Bireysel müşteriler, T10F V2 modeli için 800 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. T10F 4More versiyonunda ise 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli finansman seçeneği bulunuyor.

Sınırlı sayıdaki T10X modellerinde de bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyası uygulanıyor.

T10X V2 modeli için 600 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanırken, T10X 4More versiyonunda 1 milyon 500 bin TL'ye kadar faizsiz finansman seçeneği sunuluyor. Uzun vadeli kredi paketlerinde ise farklı faiz oranlarıyla alternatif ödeme planları tercih edilebiliyor.

Kurumsal müşteriler için hazırlanan kampanyada da yüzde 100 finansman desteği ve 48 aya kadar kredi seçenekleri bulunuyor.

GÜNCEL TOGG FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat
T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL
T10F V2 4More 3.217.937 TL
T10X V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

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