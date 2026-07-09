TOGG'dan yaz kampanyası: Trugo DC şarj istasyonlarında yüzde 20 indirim başladı

T10F ve T10X satın alacak kullanıcılar, belirlenen kampanya kapsamında faizsiz kredi ve ödeme erteleme avantajlarından yararlanabiliyor. (Foto: TOGG)

T10F İLE T10X MODELLERİNDE FAİZSİZ KREDİ VE ÖDEME ERTELEME

TOGG, finansman kampanyasında T10F modeli için bireysel ve kurumsal müşterilere özel kredi paketleri sunuyor. 3 ay ödeme erteleme opsiyonları da kampanya arasında yer alıyor.

Bireysel müşteriler, T10F V2 modeli için 800 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kullanabiliyor. T10F 4More versiyonunda ise 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli finansman seçeneği bulunuyor.

Sınırlı sayıdaki T10X modellerinde de bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik finansman kampanyası uygulanıyor.

T10X V2 modeli için 600 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanırken, T10X 4More versiyonunda 1 milyon 500 bin TL'ye kadar faizsiz finansman seçeneği sunuluyor. Uzun vadeli kredi paketlerinde ise farklı faiz oranlarıyla alternatif ödeme planları tercih edilebiliyor.

Kurumsal müşteriler için hazırlanan kampanyada da yüzde 100 finansman desteği ve 48 aya kadar kredi seçenekleri bulunuyor.

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