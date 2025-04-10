Togg’un yeni modeli T10F asfalta çıktı

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. T10F'in mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde tamamlandı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri yapılan T10F, tüm testlerden başarıyla geçti. 27 Aralık 2019'da ön gösterimi yapılan T10F, CES 2024'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mayıs ayında ürün lansmanı gerçekleştirilip ön sparişleri toplanacak olan T10F akıllı cihazlar, yaz aylarında Türkiye'den başlayarak kullanıcılarla buluşacak.





Tavanından arka tamponuna kadar tek bir eğime sahip fastback olarak tasarlanan T10F, bu günün tasarım dinamiklerini yansıtan ve tüm beklentilerin üzerinde bir sedan olarak dikkat çekiyor. Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'e çıkacak.





T10X gibi C platformunda tasarlanan T10F, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu bir görünüme sahip. Cihazın stil konseptinde dinamik ve sportif bir çizgiyi modernlikle birleştiren hacimli fastback arka tasarım dikkat çekiyor.