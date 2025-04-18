Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yıla göre azaldı

Mart ayında trafiğe en fazla kaydı yapılan araç Renault olurken, onu Toyota ve Peugeot takip etti. (A Haber arşiv)



DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 821 bin 238 taşıttan yüzde 67,6'sı otomobil, yüzde 14,6'sı kamyonet, yüzde 10,4'ü motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 2'si kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.



Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,4'ünün Renault, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 7,8'inin Peugeot, yüzde 6,5'inin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 5,6'sının Fiat, yüzde 5'inin BMW, yüzde 4,5'inin Opel, yüzde 4,1'inin BYD, yüzde 3,9'unun Skoda, yüzde 3,8'inin Citroen, yüzde 3,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Chery, yüzde 2,8'inin Kia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,7'sinin Nissan, yüzde 2,6'sının Dacia, yüzde 2'sinin Audi, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,3'ünün Mini ve yüzde 10,1'inin diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.



Ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 21,4 azalarak 498 bin 226'ya gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 55,9 artışla 10 bin 592 adet oldu. Böylece yılın ilk üç ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 487 bin 634 adet arttı.



Ocak-mart aylarında trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 48,9'unun benzin, yüzde 27,7'sinin hibrit, yüzde 12,9'unun elektrikli, yüzde 9,6'sının dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.



Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 499 bin 996 adet otomobilin ise yüzde 33,7'sinin dizel, yüzde 31,4'ünün LPG, yüzde 30,5'inin benzin, yüzde 2,8'inin hibrit ve yüzde 1,3'ü elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.



Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,4'ü 1300 ve altı, yüzde 24,9'u 1401-1500, yüzde 10,8'i 1501-1600, yüzde 10,5'i 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.



Söz konusu döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 26,3'ü beyaz, yüzde 12,1'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

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