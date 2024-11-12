Fiat ve Renault Kasım Kampanyaları: 200.000 TL’ye 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı

Renault'un Türkiye genelinde sunduğu bu kampanyada, Megane Sedan modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere 200.000 TL'lik kredi için 12 ay boyunca sıfır faiz oranıyla ödeme kolaylığı sağlanıyor. Aylık 16.888 TL'den başlayan ödeme planlarıyla araba alımlarında fırsat sunuyor. Kampanya, Renault Finans'ın özel şartlarına bağlı olarak geçerli olup 30 Kasım 2024'e kadar devam ediyor.

Fiat ve Renault Kasım Kampanyaları

Fiat ise Kasım ayına özel sunduğu kampanya ile Egea modellerinde 0 faiz avantajı sunuyor. 924.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP modelinde, 200.000 TL'lik kredi için 12 ay %0 faizle ödeme imkanı sağlanıyor. Aylık ödeme planı 16.666 TL olarak belirlenen kampanyada, kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti ekleniyor. Bu avantajlı kampanya, 2 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında ve sınırlı stoklarla geçerli olacak.

Fiat ve Renault Kasım Kampanyaları

Fiat ve Renault Kasım Kampanyaları

Fiat, Kasım ayına özel olarak Egea modellerinde 150.000 TL'ye varan nakit indirim ve %1,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. 250.000 TL kredi için 12 ay boyunca 24.500 TL aylık ödeme seçeneği ile sunulan bu cazip kampanya, 2 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

Renault, Kasım ayına özel kampanyalarla Clio ve Megane E-Tech modellerinde cazip finansman olanakları sunuyor. Clio modelinde bireysel müşterilere 200.000 TL kredi için %1,99 faiz oranı ve 12 ay vade ile aylık 19.861 TL ödeme fırsatı sağlanıyor. Megane E-Tech modelinde ise ticari müşterilere özel 500.000 TL kredi için %0 faiz ile 12 ay vade ve aylık 42.171 TL ödeme imkanı sunuluyor. Kampanya, 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlıdır.