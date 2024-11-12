Araçlarda yeni akaryakıt dönemi! Çip sistemi nedir, ücreti ne kadar? 31 Aralık 2024’e kadar...

Bu düzenleme ile birlikte araç plakalarının elle girilmesi dönemi sona eriyor ve sistem otomatik olarak bu bilgileri algılayacak. Akaryakıt istasyonları ve araç sahipleri için önemli değişikliklerin gündemde olduğu bu dönemde, yeni sistemin işleyişi ve maliyetleri merak konusu. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar haberimizde...

Milliyet'te yer alan habere göre, akaryakıt alımı sırasında araç plakasının sisteme otomatik olarak tanıtılması sağlanacak. Yakıt almak için akaryakıt pompası aracın depo dolum ağzına takıldığında sistem plakayı otomatik olarak algılayacak. Artık istasyonlarda akaryakıt almak için herhangi bir el ile plaka girişi yapılmayacak, tüm işlem dijital ortamda gerçekleşecek.

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Araçlara Takılacak Çiplerin Maliyeti

Yeni sistemin işleyebilmesi için araçların depo dolum ağzına bir çip yerleştirilecek. Bu çipin maliyeti şu anda 1810 TL + KDV olarak belirlenmiş durumda. Ancak zamanla bu maliyet, yeniden değerleme oranlarıyla artış gösterebilir. Araçlar için uygulanacak bu sistemin, vergi kaybının önlenmesinde önemli bir adım olacağı belirtiliyor.

Akaryakıt İstasyonları İçin Yatırım Zorunluluğu

Akaryakıt istasyonları da yeni sisteme uyum sağlamak için ciddi bir yatırım yapacak. Pompa başına 210 bin TL civarında bir maliyetle, her istasyon ortalama 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında bir yatırım yapacak. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin tüm istasyonlarda aktif hale gelmesi ile birlikte, toplamda yaklaşık 11.5 milyar TL'lik bir yatırım yapılacak. Bu yatırım, tüm 12 bin 458 akaryakıt istasyonunu kapsayacak.

Yatırımın Toplam Maliyeti: 84 Milyar TL

Sistemin tüm araçlarda uygulanması ve tüm akaryakıt istasyonlarında entegre edilmesi durumunda, bu dev yatırımın toplam maliyeti 84 milyar TL'yi bulacak. 23 milyon aracın tamamına takılacak çipler ve 12 bin 458 istasyonun tüm pompalarına entegre edilecek cihazlarla, bu sistemin büyük bir ekonomik değişim yaratması bekleniyor.

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Hedef Vergi Kaybının Önlenmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt piyasasında vergi kaybının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti. Şimşek, "Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde akaryakıt piyasasındaki suistimaller ve kanuna aykırı fiiller büyük ölçüde önlendi. Son olarak kısa süre içinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Akaryakıt İstasyonlarının Yeni Sisteme Uyum Süreci

Yıl sonuna kadar akaryakıt istasyonu işletenlerin en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerekecek. Bu süreçte, istasyonların gerekli tüm teknik desteği sağlaması, sistemin doğru çalışabilmesi için önemli bir faktör. Ayrıca, sisteme entegre edilen cihazların çevrim içi bağlantılarının korunması ve sistemin sürekli online olması, istasyon işletmecilerine ait olacak.