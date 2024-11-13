2025'te (ÖTV'siz) engelli araç limiti belli oldu mu, ne kadar? Hangi araçlar için geçerli olacak?

Engelli vatandaşlar için 2025 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alım limitleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle, engelli bireylerin alabileceği ÖTV muafiyetli araç limitinde de önemli bir artış yaşandı. Peki 2025 yılında engelli vatandaşlar için geçerli olan araç alım limitleri ne kadar olacak?

2025 Yılı İçin ÖTV Muafiyetli Araç Alım Limiti Yükseldi

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında bir artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseldi. Bu artış, engelli bireylerin daha geniş bir araç yelpazesi arasından seçim yapabilmesini sağlayacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni limit, engelli vatandaşların araç alımında daha fazla seçenek sunacak.

Yüzde 90 ve Üzeri Engelli Vatandaşlar İçin Geçerli

ÖTV muafiyetli araç alımından yararlanmak için yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar bu haktan faydalanabiliyor. Bu kişilerin araç alımı için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Ayrıca, belirledikleri kişiler aracın kullanımını devralabiliyor. Eğer engelli birey 18 yaşının altındaysa veya araç kullanamayacak durumda ise, ailesinden bir kişi aracı kullanma hakkına sahip olabiliyor. Aile üyeleri, aynı zamanda aracın satın alım işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Şehit Eşleri ve Çocukları İçin Özel Düzenleme

ÖTV muafiyetli araç alımından yalnızca engelli vatandaşlar değil, şehit eşleri ve çocukları da yararlanabiliyor. Ancak bu hak, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere geçerli. Eş ve çocukları bulunmayan şehitlerin anne veya babası da bu haktan faydalanabiliyor.

Hangi Araçlar Alınabiliyor?

ÖTV muafiyetli araç alımında belirli motor silindir hacmi ve tipindeki araçlar tercih edilebiliyor. 1600 cc ve altındaki binek otomobiller, 2800 cc ve altındaki hafif ticari araçlar ve tüm motosikletler, engelli vatandaşların alabileceği araçlar arasında yer alıyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin araç seçiminde daha esnek bir seçenek yelpazesi sunuyor.