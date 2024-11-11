İşte 2025’in MTV tarifesi! Hangi araç ne kadar ödeyecek?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden değerleme oranı belli olmuştu. Yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'ten itibaren MTV başta olmak üzere vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 oranında artış yaşanması bekleniyor.

Aralık ayı itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yeni MTV tutarlarına göre 2025 yılında yeni otomobil alacaklar ya da 1-3 yaşında otomobile sahip olanlar; aracın motor silindir hacmine göre 4 bin 834 lira ile 230 bin lira arasında değişen tutarlarda MTV ödeyecek. En yaygın ödenecek MTV ise 10 bin 112 lira ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında olan otomobillere ait olacak.

FERRARI'YE 230 BİN TL MTV

1-3 yaş aralığındaki otomobillerin MTV oranları araç değeri ve motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle limitlerin çok bir anlamı kalmadı. Yeni limitler de aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL'den 5 bin 803 TL'ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL'den 10 bin 112 TL'ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL'den 17 bin 886 TL'ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari'nin ilk SUV'u Purosangue'ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL'yi bulacak.

CLIO'DA MTV 5 BİN 803 TL

Türkiye'de en çok satılan otomobillerden olan Fiat Egea için de 2025'te ödenecek MTV 10 bin 112 TL'ye yükseldi. 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL olacak. Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL'yi bulacak.

EN DÜŞÜK MTV MOTORDA

1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV ise 899 lira ile 11 bin 667 lira arasında değişecek. En çok satılan motosikletler olan 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 899 TL olurken, 251-650 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip motosikletlerin sahipleri 1.862 TL ödeyecek. 651-1200 cc'lik motosikletlere sahip olanlar ise 4 bin 808 TL ödemek durumunda kalacak. Diğer yandan, 1-6 yaş arasında panel van araçların sahipleri 1.9 metreküp silindir hacmine kadar 7 bin 707 TL, aynı yaş aralığındaki minibüs sahipleri 5 bin 780 TL ödeyecek. 1.5 tona kadar ağırlıktaki kamyonetler için MTV tutarı 5 bin 183 TL, 1.5 - 3.5 ton arası kamyonetler için tutar 10 bin 500 TL olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV NE KADAR?

Elektrikli araçların MTV'leri içten yanmalı motorlara kıyasla daha yüksek... Buna göre, en çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) sahipleri önümüzdeki yıl için 14 bin 716 TL MTV ödeyecek. Bu tutar aslında 1.6 - 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motora sahip otomobillerle neredeyse aynı seviyede. Diğer yandan, motor gücü 181-210 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 22 bin 413 TL olurken motor gücü 211-240 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 35 bin 240 TL'yi bulacak. Önümüzdeki yıl 300 kW motor gücüne ulaşan lüks bir elektrikli spor otomobil, örneğin, Porsche Taycan için ödenecek MTV tutarı ise 57 bin 675 TL.

1-3 Yaş Arası Otomobillerde Yeni MTV Tutarları

Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) 2024 Tutarı (TL) 2025 Tutarı (TL) 1300 ve aşağısı 180,600'ü aşmayan 3,359 4,334 180,600-316,400 arası 3,692 5,313 316,400'ü aşan 5,123 7,491 1301-1600'e kadar 180,600'ü aşmayan 5,825 8,421 180,600-316,400 arası 6,541 10,106 316,400'ü aşan 8,721 13,477 1601-1800'e kadar 452,800'ü aşmayan 15,012 23,205 452,800-865,500 arası 16,200 25,523 865,500'ü aşan 21,600 34,020 1801-2000'e kadar 452,800'ü aşmayan 17,728 27,409 452,800-865,500 arası 20,018 30,948 865,500'ü aşan 26,639 41,196 2001-2500'e kadar 865,500'ü aşmayan 26,639 41,196 865,500-1,298,200 arası 32,791 50,716 1,298,200'ü aşan 43,594 67,453 2501-3000'e kadar 865,500'ü aşmayan 39,932 61,764 865,500-1,298,200 arası 49,088 75,865 1,298,200'ü aşan 65,261 100,896 3001-3500'e kadar 1,081,900'ü aşmayan 60,001 92,699 1,081,900-1,621,000 arası 73,671 113,914 1,621,000'ü aşan 98,059 151,532 3501-4000'e kadar 1,081,900'ü aşmayan 93,290 144,012 1,081,900-1,621,000 arası 111,723 172,323 1,621,000'ü aşan 148,670 229,098 4001 ve üzeri 2,151,400'ü aşan 160,225 230,089

En Çok Satan Binek Otomobillerde Yeni MTV Tutarları

Sıra Marka Model Motor Fiyat (TL) Ödenecek MTV (TL) 1 Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP 889.900 9,004 2 Renault Clio 1.0 Tce 90 HP 870.000 8,779 3 Renault Megane Sedan 1.5 Blue dCi EDC 115 HP 1,139,000 10,133 4 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1,349,000 10,133 5 Citroen C3 1.2 PureTech 130 HP DCT 1,219,000 10,133 6 Togg T10X 160 kW RWD 1,450,000 14,716 7 Chery Tiggo 8 Pro Max 1.6 Intelligent 1,950,000 20,425