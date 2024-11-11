İşte 2025'in MTV tarifesi! Hangi araç ne kadar ödeyecek?
2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. Bu oranla beraber yeni yılda MTV'lerin de ne kadar olacağı hesapladı. Eğer belirlenen oran değişmezse 1 Ocak'tan sonra 1-3 yaş aralığında Renault Clio için 5 bin 803 lira, Fiat Egea için ise 10 bin 113 lira MTV ödenecek. Togg T10X'in MTV'si ise 14 bin 716 lira olacak. 2025'te en yüksek MTV ise 230 bin 698 TL olacak. Elektrikli araçların MTV'sinde üst sınır ise 57 bin 675 TL olacak.
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden değerleme oranı belli olmuştu. Yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'ten itibaren MTV başta olmak üzere vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 oranında artış yaşanması bekleniyor.
Aralık ayı itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen yeni MTV tutarlarına göre 2025 yılında yeni otomobil alacaklar ya da 1-3 yaşında otomobile sahip olanlar; aracın motor silindir hacmine göre 4 bin 834 lira ile 230 bin lira arasında değişen tutarlarda MTV ödeyecek. En yaygın ödenecek MTV ise 10 bin 112 lira ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında olan otomobillere ait olacak.
FERRARI'YE 230 BİN TL MTV
1-3 yaş aralığındaki otomobillerin MTV oranları araç değeri ve motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle limitlerin çok bir anlamı kalmadı. Yeni limitler de aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanacak. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre, 2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL'den 5 bin 803 TL'ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL'den 10 bin 112 TL'ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL'den 17 bin 886 TL'ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak. Örneğin; Ferrari'nin ilk SUV'u Purosangue'ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL'yi bulacak.
CLIO'DA MTV 5 BİN 803 TL
Türkiye'de en çok satılan otomobillerden olan Fiat Egea için de 2025'te ödenecek MTV 10 bin 112 TL'ye yükseldi. 1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL olacak. Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL'yi bulacak.
EN DÜŞÜK MTV MOTORDA
1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV ise 899 lira ile 11 bin 667 lira arasında değişecek. En çok satılan motosikletler olan 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 899 TL olurken, 251-650 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip motosikletlerin sahipleri 1.862 TL ödeyecek. 651-1200 cc'lik motosikletlere sahip olanlar ise 4 bin 808 TL ödemek durumunda kalacak. Diğer yandan, 1-6 yaş arasında panel van araçların sahipleri 1.9 metreküp silindir hacmine kadar 7 bin 707 TL, aynı yaş aralığındaki minibüs sahipleri 5 bin 780 TL ödeyecek. 1.5 tona kadar ağırlıktaki kamyonetler için MTV tutarı 5 bin 183 TL, 1.5 - 3.5 ton arası kamyonetler için tutar 10 bin 500 TL olacak.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV NE KADAR?
Elektrikli araçların MTV'leri içten yanmalı motorlara kıyasla daha yüksek... Buna göre, en çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) sahipleri önümüzdeki yıl için 14 bin 716 TL MTV ödeyecek. Bu tutar aslında 1.6 - 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motora sahip otomobillerle neredeyse aynı seviyede. Diğer yandan, motor gücü 181-210 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 22 bin 413 TL olurken motor gücü 211-240 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 35 bin 240 TL'yi bulacak. Önümüzdeki yıl 300 kW motor gücüne ulaşan lüks bir elektrikli spor otomobil, örneğin, Porsche Taycan için ödenecek MTV tutarı ise 57 bin 675 TL.
1-3 Yaş Arası Otomobillerde Yeni MTV Tutarları
|Silindir Hacmi (cm³)
|Taşıt Değeri (TL)
|2024 Tutarı (TL)
|2025 Tutarı (TL)
|1300 ve aşağısı
|180,600'ü aşmayan
|3,359
|4,334
|180,600-316,400 arası
|3,692
|5,313
|316,400'ü aşan
|5,123
|7,491
|1301-1600'e kadar
|180,600'ü aşmayan
|5,825
|8,421
|180,600-316,400 arası
|6,541
|10,106
|316,400'ü aşan
|8,721
|13,477
|1601-1800'e kadar
|452,800'ü aşmayan
|15,012
|23,205
|452,800-865,500 arası
|16,200
|25,523
|865,500'ü aşan
|21,600
|34,020
|1801-2000'e kadar
|452,800'ü aşmayan
|17,728
|27,409
|452,800-865,500 arası
|20,018
|30,948
|865,500'ü aşan
|26,639
|41,196
|2001-2500'e kadar
|865,500'ü aşmayan
|26,639
|41,196
|865,500-1,298,200 arası
|32,791
|50,716
|1,298,200'ü aşan
|43,594
|67,453
|2501-3000'e kadar
|865,500'ü aşmayan
|39,932
|61,764
|865,500-1,298,200 arası
|49,088
|75,865
|1,298,200'ü aşan
|65,261
|100,896
|3001-3500'e kadar
|1,081,900'ü aşmayan
|60,001
|92,699
|1,081,900-1,621,000 arası
|73,671
|113,914
|1,621,000'ü aşan
|98,059
|151,532
|3501-4000'e kadar
|1,081,900'ü aşmayan
|93,290
|144,012
|1,081,900-1,621,000 arası
|111,723
|172,323
|1,621,000'ü aşan
|148,670
|229,098
|4001 ve üzeri
|2,151,400'ü aşan
|160,225
|230,089
En Çok Satan Binek Otomobillerde Yeni MTV Tutarları
|Sıra
|Marka
|Model
|Motor
|Fiyat (TL)
|Ödenecek MTV (TL)
|1
|Fiat
|Egea Sedan
|1.4 Fire 95 HP
|889.900
|9,004
|2
|Renault
|Clio
|1.0 Tce 90 HP
|870.000
|8,779
|3
|Renault
|Megane Sedan
|1.5 Blue dCi EDC 115 HP
|1,139,000
|10,133
|4
|Toyota
|Corolla
|1.5 Vision Plus
|1,349,000
|10,133
|5
|Citroen
|C3
|1.2 PureTech 130 HP DCT
|1,219,000
|10,133
|6
|Togg
|T10X
|160 kW RWD
|1,450,000
|14,716
|7
|Chery
|Tiggo 8 Pro Max
|1.6 Intelligent
|1,950,000
|20,425