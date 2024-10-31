Togg duyurdu! T10X’e yeni renk geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği ilk elektrikli otomobili olan Togg T10X için yeni bir gelişme yaşandı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine bir yenisini daha ekliyor.

Böylece "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olan Togg yeni bir renge kavuşmuş olacak.

Togg'dan yapılan açıklamada, "T10X'in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye'nin renklerinden aldı…" ifadeleri kullanıldı.