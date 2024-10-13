Ayda 25 bin TL ceza ödüyor! Paha biçilemeyen sevda

Motordan gelen o ses, kornası, görüntüsü... Görenleri 90'li yıllara götüren bu dolmuş Eskişehirli esnaf için bir tutku.

Hem de ayda 25 bin TL ceza ödemeyi göze alacak kadar.

Uğur Çetin (A HABER ARŞİV)

EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Uğur Çetin'in bu araca olan hayranlığı çocukluktan geliyor. O zamanlar en büyük hayali bu aracın sahibi olmaktı. Ve nihayet öyle de oldu.

Hikayesini anlatan Çetin, "İşe giderken çıraklığımızın bir dolmuşuydu. Tabi Eskişehir'de o zamanlar kırmızıydı. Biz her zaman parasını verip orta motorun üstünde oturduk bunda. Şimdi bize nasip oldu direksiyonda olmak. 2 milyon TL verdik, aldık. Paranın bir değeri yok. Ama bunun içine bindiğin zaman çok farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Uğur Çetin (A HABER ARŞİV)

HAFTADA BİR GÜN KULLANIYOR

Emsali nadir aracını sadece hafta bir gün kullanıyor. Bu dolmuşu sürmek onun için zaman yolculuğundan farksız. Alır almaz aracını kendi zevkine göre yeniden tasarladı.

Uğur Çetin (A HABER ARŞİV)

AYDA 25 BİN TL CEZA ÖDÜYOR

Bu görüntü de ona pahalıya patladı. Zira aksesuarlardan dolayı her ay 25 bin liradan fazla trafik cezası ödüyor. Ama yine de halinden memnun.

Çetin, "Onlar da artık ceza yazmaktan bıktılar, biz de ceza yemekten bıktık. Aylık 25 bin lirayı geçiyor." şeklinde konuştu.

"DİZİ TEKLİFİNİ REDDETTİK"

Sadece o hayran değil bu araca. Birçok taliplisi olsa da Uğur Çetin dolmuşunu başkasıyla paylaşmaya da pek yanaşmıyor.

Çetin, "Dizi teklifini reddettik. Aylık 100 bin lira teklif ettiler, gerek duymadık." dedi.