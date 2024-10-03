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Togg'un yeni modeli Adana'da nefes kesti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:30 Güncelleme: 03.10.2024 12:39
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Togg’un yeni modeli Adana’da nefes kesti

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi.

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