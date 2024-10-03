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TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 20:22 Güncelleme: 03.10.2024 20:31
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TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı. TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi. Peki, Fuat Tosyalı kimdir? İşte detaylar...

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