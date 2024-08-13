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Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 13.08.2024 13:45
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Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda arttı

Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1,4 milyona ulaştı.

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