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Togg T10F deneme sürüşlerine başladı! Yeni model 2025'te sahnedeki yerini alacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.08.2024 12:51 Güncelleme: 08.08.2024 13:03
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Togg T10F deneme sürüşlerine başladı! Yeni model 2025’te sahnedeki yerini alacak

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci cihazı T10F'i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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