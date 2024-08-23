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Sürücülerin tercihi yenilenmiş ikinci el araçlar

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 10:08
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Sürücülerin tercihi yenilenmiş ikinci el araçlar

İkinci el satışlarda yenilenmiş garantili otomobiller artık tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. Koçaslanlar Motorlu Araçlar da; ikinci el araç alımında güvence ve kaliteyi ön planda tutan Renew markasının önemli temsilcilerinden biri oldu.

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