İşte Türkiye'nin ikinci el otomobil tercihleri! En çok satan 10 model belli oldu! Volkswagen, Fiat, Renault...
Türkiye'de mayıs ayında en çok tercih edilen ikinci el oto markaları ve modelleri belli oldu. Buna göre en çok edilen 3 marka Volkswagen, Fiat ve Renault olurken, en çok satın alınan ilk 10 model de açıklandı. Peki ikinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor? İşte detaylar...
Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında mayısta Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.
EN FAZLA SATIŞ VOLKSWAGEN'DE
Mayısta yayımlanan ilanların yüzde 39'una tekabül eden 160 bin 811 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre ise yüzde 2'lik artış tespit edildi.
İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 20 bin 678 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 4 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.
Bu markayı 18 bin 794 ile Fiat, 18 bin 767 satışla Renault takip etti.
İŞTE İLK 10'DAKİ OTOMOBİLLER
Satış sayısında Ford 16 bin 25 ile dördüncü, BMW 9 bin 216 ile beşinci oldu. Opel 8 bin 900, Mercedes-Benz 7 bin 966, Peugeot 7 bin 688, Hyundai 7 bin 646 ve Toyota 5 bin 997 satışla ilk 10'da yer aldı.
Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 160 bin 811 aracın yüzde 75,7'si bu 10 markadan oluştu.
EGEA AŞKI BİTMİYOR
İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 130 bin 62 satış gerçekleşti. Fiat Egea, mayısta 6 bin 568 adetle yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.
Satışlarda Egea'yı 5 bin 846 ile Clio, 5 bin 758 ile Passat, 5 bin 371 ile Megane, 3 bin 877'le Focus, 3 bin 823'le Corolla, 3 bin 462 ile Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 244, BMW 5 Serisi 3 bin 56 ve Golf 2 bin 859 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.
Toplam binek araç satışlarının yüzde 33,7'sini söz konusu 10 model oluşturdu.
LİDER DOBLO
Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 749 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Fiat Doblo, mayısta 3 bin 893 adetle yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Böylece yılbaşından beri en çok tercih edilen hafif ticari araçlar arasında Fiat Doblo liderliğini korumayı sürdürdü.
Ford Tourneo Courier 3 bin 548 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 420 satışla üçüncü sırada yer aldı.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR DAMGA VURDU
Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 347 ile Ford Transit, 1841'le Ford Tourneo Connect, 1820 adetle VW Caddy, 1668 adetle VW Transporter, 1238 ile Renault Kangoo, 972 adetle Citroen Berlingo ve 966 adetle Peugeot Partner izledi.
En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.
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