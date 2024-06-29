İşte Türkiye’nin ikinci el otomobil tercihleri! En çok satan 10 model belli oldu! Volkswagen, Fiat, Renault...

EN FAZLA SATIŞ VOLKSWAGEN'DE

Mayısta yayımlanan ilanların yüzde 39'una tekabül eden 160 bin 811 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre ise yüzde 2'lik artış tespit edildi.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 20 bin 678 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 4 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Bu markayı 18 bin 794 ile Fiat, 18 bin 767 satışla Renault takip etti.