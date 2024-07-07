Otomotivde haziran ihracatı 2,6 milyar dolar oldu

Otomotiv sektörü temsilcileri geçen ay 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, yüzde 12 azalarak 2,6 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı payın ise yüzde 14,1 olarak gerçekleştiği bildirildi.



Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar, binek otomobil dış satımı 942 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 394 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 177 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.