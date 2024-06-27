İkinci el araçta 6 ay ve 6 bin kilometre şartı uzatıldı! Ticaret Bakanlığı duyurdu

Piyasadaki spekülatif fiyatları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıl devreye alınan araç alım satımında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması ile ilgili sürenin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığı açıklandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığımız, otomotiv piyasasında önceki yıl ve geçen yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.