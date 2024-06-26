Otomobilde dünya devi Volkswagen'den büyük şok! Binlerce otomobil geri çağrıldı! Kaza anında büyük tehlike...
Alman otomobil üreticisi Volkswagen ABD'de binlerce aracını ön yolcu hava yastığının açılmama ihtimaline karşı geri çağırdı. Yapılan açıklamada hangi model araçların geri çağırıldığına ilişkin detaylara da yer verildi. İşte detaylar...
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 271 binden fazla aracı ön yolcu hava yastığının olası bir kazada açılmayabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.
HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI KALABİLİR
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsadığı belirtildi.
Koltukta oturan biri olduğunda, yolcu algılama sistemindeki kablolamada bir arıza meydana gelebileceği ve ön yolcu hava yastığının devre dışı kalabileceği aktarılan açıklamada, bunun kaza anında yaralanma riskini artıracağı kaydedildi.
BİNLECE ARACI ÇAĞIRDILAR
Açıklamada, geri çağırmadan etkilenenen potansiyel araç sayısının 271 bin 330 olduğu bildirildi.
Bayilerin yolcu algılama sistemi sensör ve kablolarını ücretsiz olarak değiştireceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Volkswagen'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.
Atlas ve Atlas Cross Sport, Volkswagen'in ABD'de en çok satan araçları arasında yer alıyor.
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