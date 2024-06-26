Otomobilde dünya devi Volkswagen’den büyük şok! Binlerce otomobil geri çağrıldı! Kaza anında büyük tehlike...

HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI KALABİLİR

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsadığı belirtildi.

Koltukta oturan biri olduğunda, yolcu algılama sistemindeki kablolamada bir arıza meydana gelebileceği ve ön yolcu hava yastığının devre dışı kalabileceği aktarılan açıklamada, bunun kaza anında yaralanma riskini artıracağı kaydedildi.